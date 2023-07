Urfi Javed abandonne le chemisier pour un autre look audacieux dans un sari bleu

Shahid Kapoor s’est taillé une place à Bollywood avec des performances puissantes dans des films comme Haider, Udta Punjab, Kabir Singh, Jersey et Bloody Daddy. Bien qu’il soit le fils de l’acteur vétéran Pankaj Kapur, Shahid est une star autodidacte. Cela ne vient pas de nous, mais de l’acteur lui-même. Dans une récente interview, l’acteur de Frazi a affirmé qu’il voulait réussir dans l’industrie cinématographique, tout seul, sans que personne ne l’associe au fils de Pankaj Kapoor. C’était une promesse qu’il avait faite à sa mère Neelima Azeem, pour lui prouver sa « loyauté ».

Shahid Kapoor sur le fait d’être le fils de Pankaj Kapoor

Dans une interaction avec Mid-Day, Shahid Kapoor a révélé qu’à part quelques-uns, personne ne savait qu’il était le fils de Pankaj Kapoor, pendant les premiers jours de sa carrière. « J’étais très fier de le faire sans vraiment être connu comme l’enfant d’un acteur établi ou en fait appeler des gens avec qui votre père a travaillé parce que cela vous donne un peu. Rien de tout cela ne m’est arrivé », a déclaré l’acteur.

Shahid Kapoor sur sa loyauté envers sa mère Neelima Azeem

Citant la raison pour laquelle il n’a dit à personne qu’il était le fils de Pankaj Kapoor, Shahid Kapoor a ajouté que c’était à cause de sa mère Neelima Azeem. Pour les non-initiés, Pankaj Kapoor a divorcé de Neelima en 1984, après quoi Shahid vivait avec sa mère. « Je vivais avec ma mère, j’étais très fidèle », a-t-il partagé. Bien que l’acteur ait ajouté qu’il partageait une grande équation avec son père, il n’était pas disposé à s’épanouir dans sa carrière à l’ombre de l’identité de Pankaj Kapoor.

Shahid Kapoor a moins d’interactions avec Pankaj Kapoor

Dans la même interview, Shahid Kapoor a révélé qu’il avait moins d’interactions avec Pankaj Kapoor dans son enfance depuis que son père vivait à Mumbai. Ce n’est qu’après que lui et sa mère ont déménagé à Mumbai, alors qu’il avait 10 ans, que la distance père-fils a été réduite et qu’ils ont trouvé leur rythme. Après son divorce avec Neelima Azeem, Pankaj Kapoor s’est remarié avec l’actrice Supriya Pathak. Le couple a deux enfants ensemble, Ruhaan et Sana Kapoor.

Les prochains films de Shahid Kapoor

Shahid Kapoor a partagé l’espace d’écran avec Pankaj Kapoor dans trois films, à savoir Mausam, Jersey et Shaandaar. Shahid a quelques projets sans titre alignés dans son cagnotte. Il s’est associé au réalisateur Dinesh Vijan aux côtés de Kriti Sanon et a également collaboré avec Anees Bazmee pour un film comique, face à Rashmika Mandanna.