Urfi Javed a repéré à l’extérieur un gurudwara en robe noire punjabi; fans incrédules, dites, ‘Ghor chamatkaar’ [Watch Video]

La sensation Internet Urfi Javed a été vue à l’extérieur d’un Gurudwara dans une robe noire. L’actrice avait dit quelque temps qu’elle aimait beaucoup le concept de service communautaire lié au sikhisme sur Twitter. Urfi Javed a affirmé qu’elle était athée et qu’elle ne suivait aucune religion. Vêtu d’un costume noir punjabi, Urfi Javed a également distribué du prasad aux paparazzi. Les fans étaient incrédules en la voyant dans un avatar entièrement habillé. Vendredi, elle a été aperçue sur les routes en soutien-gorge conique et jupe noire. Le look est devenu viral et comment. Jetez un œil à certains commentaires…

Urfi Javed a été vu pour la dernière fois sur MTV Splitsvilla. L’actrice est entrée dans une controverse avec une femme politique du parti au pouvoir de l’État.