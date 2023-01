Urfi Javed a l’air embarrassé en se faisant enfiler un sweat-shirt vert, les internautes l’appellent “plainte de la police ka kamaal”

Il semble qu’Urfi Javed soit affectée par les nombreuses plaintes et FIR à son encontre. Connu pour faire des apparitions publiques dans des tenues étranges, Urfi a été l’enfant préféré des controverses. Même la politicienne Chitra Wagh a déposé une plainte à la police contre elle et a exigé une action contre Urfi pour son sens de la mode “obscène”.

Habituellement, Urfi posait pour les papas avec une pure fierté, et elle avait même l’habitude d’afficher sa dernière création à la mode devant les paparazzi. Mais hier soir, les médias ont été étonnamment choqués de voir Urfi porter un tee-shirt vert à pleines mains. Javed a été piqué hier soir à l’extérieur d’un café, mais elle n’était pas prête pour l’attention des médias. Dans la vidéo partagée par Viral Bhayani, une Urfi perplexe tente de se diriger vers le restaurant, et elle demandait même aux papas de s’écarter et de lui faire place. Même en s’installant dans le café, Urfi avait l’air désintéressé de poser pour des papas.

Dès la diffusion de la vidéo, plusieurs internautes ont été étonnés par l’OOTD d’Urfi. De nombreux internautes estiment que la plainte de Chitra a eu un effet sur Urfi. Un utilisateur a écrit : “Gênée parce qu’elle porte des vêtements.” Un autre utilisateur a écrit: “Il est sacrément clair qu’elle a peur concernant la plainte à la police.” L’un des utilisateurs a ajouté : “Ab acchi lg rhi ho urfi ji jab pure kpde me acchi dikhti ho toh woh sb kyu phn ke ghumti ho aap.”

Un internaute a déclaré : “Arey, elle est entièrement couverte, c’est pourquoi elle hésite… Laissez-la venir dans son look d’origine, elle criera elle-même à tous les caméramans de venir la capturer.” Un autre internaute a ajouté : « Kapde pehen k itna sharma rahi hai jitna kapde utaar k nahin sharmati ». L’un des internautes a ajouté : “Ye Bina kapdo k hi pehchani jayegi”. L’un des internautes a remercié la récente plainte déposée contre elle et a écrit : “merci au cas récent, elle est en grande tenue”. Urfi est actuellement vu à Splitsvilla 14.