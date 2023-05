Urfi Javed a du mal à boire du thé à cause de sa tenue bizarre, les internautes disent « aur pehno machchardani »

Urfi Javed a récemment attiré l’attention négative lorsqu’elle a été vue portant une grille en métal alors qu’elle sortait pour un tournage à Mumbai. L’actrice a récemment posté une vidéo d’elle dans la même tenue luttant pour boire du thé et les internautes lui ont répondu de façon hilarante.

Vendredi, Urfi Javed s’est rendue sur son Instagram et a partagé une vidéo montrant qu’elle avait du mal à boire une tasse de thé à cause de sa tenue bizarre. L’actrice a été vue portant une grille en métal noir comme haut avec une bralette noire et un jogging assorti. Dans la vidéo, on pouvait voir l’actrice trouver un moyen de boire du thé. Elle a légendé la vidéo, « Quand le chai est plus important. »





Les internautes ont eu une réaction hilarante à sa vidéo et certains lui ont même suggéré de boire du thé avec une paille. L’un des commentaires disait: « Versez-le sur votre front et il se glissera directement dans votre bouche. » Un autre a écrit: « La paille a été inventée pour ce jour seulement. » Un autre a écrit: « Je pense que les personnes qui veulent perdre du poids et améliorer leurs habitudes alimentaires devraient commander cette robe. » Un autre a écrit : « aur pehno machchardani (portez plus de moustiquaire) ». Un autre commentaire disait: « Quel genre de mode est-ce? »

Pendant ce temps, Urfi Javed, qui est souvent trollée pour sa tenue bizarre, a récemment conquis les cœurs en distribuant un billet de 500 roupies aux enfants pauvres après le dîner avec sa sœur dans un restaurant de Bandra. Les internautes l’ont félicitée pour son geste et l’ont qualifiée de « grand cœur ». Les internautes l’ont également appréciée pour sa tenue décente et l’ont qualifiée de « mignonne ».

Urfi Javed est devenue célèbre après sa participation à l’émission de télé-réalité Bigg Boss OTT, animée par Karan Johar et diffusée sur Voot. Bien que l’actrice ait été la première à être expulsée, elle a attiré l’attention des téléspectateurs. Elle est également apparue sur le Splitsvilla XI animé par Arjun Bijlani et Sunny Leone.

