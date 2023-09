Urfan, le père de Sara Sharif, et sa belle-mère Beinash Batool seront jugés après qu’une fillette de 10 ans « assassinée » ait été retrouvée morte sous une couverture

Le père de SARA Sharif, Urfan, et sa belle-mère Beinash Batool seront jugés après que la jeune fille de dix ans « assassinée » ait été retrouvée morte sous une couverture.

Urfan, Beinash et l’oncle de Sara, Faisal Malik, sont apparus à Old Bailey aujourd’hui – après leur retour du Pakistan pour faire face à des accusations la semaine dernière.

La petite Sara Sharif a été retrouvée morte chez elle Crédit : PA

Son père et sa belle-mère seront jugés pour sa mort Crédit : PA

Le trio, qui a comparu par liaison vidéo depuis sa garde à vue, est accusé du meurtre de Sara et d’avoir causé ou permis la mort d’un enfant.

Le Recorder de Londres, le juge Mark Lucraft KC, a fixé une audience de plaidoyer au 1er décembre et un procès de six semaines à Old Bailey à partir du 2 septembre 2024 lors de la brève première audience des accusés à la Crown Court.

Sharif, 41 ans, Batool, 29 ans, et Malik, 28 ans, n’ont parlé que pour confirmer leur identité et leur date de naissance.

Les accusés se trouvaient à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans le sud de Londres, et Batool, à la prison de Bronzefield, dans le Surrey.

La police avait ouvert une enquête après que le corps de Sara ait été retrouvé sous une couverture dans un lit superposé chez elle à Woking, dans le Surrey, le 10 août.

La veille, les trois prévenus avaient quitté le Royaume-Uni pour le Pakistan avec cinq enfants.

Mercredi dernier, le trio, de Hammond Road à Woking, est rentré au Royaume-Uni et a été arrêté à l’atterrissage à l’aéroport de Gatwick.

Lors d’une précédente audience devant un tribunal d’instance, l’accusation avait exposé les événements ayant conduit aux accusations.

La police avait été alertée par un appel en provenance du Pakistan, qui a duré huit minutes et 34 secondes, à 2 h 47 le 10 août.

Les agents sont arrivés sur la propriété et ont trouvé la jeune fille allongée face contre terre et entièrement vêtue sous une couverture dans un lit superposé dans une chambre à l’étage.

Elle a été identifiée à l’aide de l’ADN de sa mère Olga Sharif, qui vit dans le Somerset, et d’un autre parent, a-t-on appris précédemment au tribunal.

Une autopsie a révélé plus tard que le jeune avait subi « des blessures multiples et étendues » sur une période « soutenue et prolongée ».

Le tribunal a appris que la cause de son décès restait à établir, mais elle présentait des « fractures guéries » et des blessures qui « démontraient clairement » que la jeune fille avait été soumise à « de multiples événements de violence ».

Il est allégué que Sara est décédée des suites de l’implication d’un tiers.