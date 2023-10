Urban Outfitters lance la dernière collection de cours d’été UO

Dans l’actualité #HBCUExcellence, Urban Outfitters a publié un assortiment exclusif de vêtements et d’accessoires célébrant le talent créatif de cinq étudiants et leurs écoles respectives.

Les étudiants stagiaires du programme « Summer Class » d’Urban Outfitters – un stage de design de 10 semaines destiné aux étudiants fréquentant des collèges et universités historiquement noirs (HBCU) sont à l’avant-garde de la dernière collection de cours d’été d’UO.

S’appuyant sur le succès de la première collection de cours d’été de 2021, un communiqué de presse rapporte que le dernier programme de stages a été organisé en collaboration avec le Morehouse College, la Tennessee State University, la North Carolina Central University, la North Carolina A&T et la Hampton University, et a permis aux étudiants de présenter leurs prouesses en matière de conception.

Non seulement les vêtements des collections capsules créées par les créateurs sont élégants, mais les bénéfices de la collection Summer Class d’UO soutiennent également un don de 55 000 $ aux écoles participantes.

La collection de cette année officiellement mis en ligne aujourd’hui et sélectionnez des modèles sera disponible en librairie à Morehouse, État du Tennessee, Caroline du Nord Central et Caroline du Nord A&T.

Rencontrez les créateurs de la collection Summer Class d’Urban Outfitters :

Sade Holt, Université de Hampton

Sade Holt a montré sa fierté de pirate avec des articles uniques, dont une veste en jean et un t-shirt « Rulers of the Sea ».

Sade a étudié la gestion d’entreprise et le leadership à l’Université de Hampton en Virginie. Originaire de Greensboro, Caroline du Nord, elle a effectué un stage au sein de l’équipe d’achat pour femmes d’Urban Outftters au cours de l’été 2022, concevant une collection de 6 pièces composée d’une veste en jean, d’un jean, d’un t-shirt graphique à manches longues et courtes, d’une écharpe et d’un acier inoxydable. Bouteille d’eau en forme de tire-bouchon ornée de la mascotte pirate de Hampton, de l’année de fondation et de la devise de l’université « The Standard of Excellence ».

Bishr BurnsCollège Morehouse

Bishr représente les Morehouse Tigers à Atlanta, en Géorgie.

Originaire de Brodnax, en Virginie, Bishr étudie la biologie au Morehouse College et a rejoint l’équipe d’achat pour hommes d’Urban Outftter dans le cadre de son stage. La collection de 6 pièces de Bishr se compose d’une casquette de camionneur, d’une chemise en flanelle, d’un short en molleton, d’un t-shirt graphique et d’un blouson aviateur en satin qui sont une ode à « Mère Morehouse » avec la mascotte de l’université, le logo, l’année de fondation et des détails graphiques. .

Mike TambasheUniversité centrale de Caroline du Nord

Mike Tambashae a sélectionné des articles sympas pour Urban Outfitters, notamment une chemise à manches avec l’aigle emblématique du NCCU.

Mike, designer et artiste de nature, s’intéresse à l’étude des parallèles entre les études de marché et le comportement des clients, ainsi qu’avec la narration, la conception de surfaces et la fabrication textile. Mike a effectué un stage au sein de l’équipe d’achat pour hommes d’Urban Outftters, créant une collection de 6 pièces comprenant un chapeau en velours côtelé avec une broderie NCCU en point satin, un pantalon de menuisier, une veste universitaire à carreaux et une écharpe avec les détails de la mascotte NCCU Eagle. Un t-shirt graphique et une chemise boutonnée à manches courtes célébrant le slogan de l’université complètent la collection.

Foi ReevesUniversité d’État du Tennessee

Faith Reeves a apporté sa fierté de Tigre à la collection d’Urban Outfitters.

Faith, originaire de Springfeld, dans le Tennessee, est diplômée de la Tennessee State University en 2022 avec un baccalauréat en mode et communication. Pendant le stage, elle a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe Intimates and Loungewear pour femmes d’UO pour concevoir un assortiment de 5 pièces comprenant un t-shirt à manches longues de la marque Champion, un pantalon en jean avec broderie, une veste camionneur en jean et un t-shirt graphique à manches courtes.

Mya HarrisUniversité d’État agricole et technique de Caroline du Nord

Mya Harris porte sa fierté d’Aggie dans les couleurs emblématiques de son alma mater : bleu, blanc et jaune.

Mya, diplômée en marchandisage et design de mode, a travaillé aux côtés de l’équipe de conception structurée pour femmes d’UO pendant son stage. Créant une collection de 6 pièces composée d’une chemise en fannel, d’une veste en satin, d’une écharpe, d’une casquette de camionneur et d’un t-shirt graphique, les créations de Mya donnent un aperçu de « Aggie Land » avec les couleurs riches, la mascotte emblématique et le logo de l’Université.

Que pensez-vous de la dernière collection de cours d’été ??? Achèterez-VOUS des pièces pour votre retour à la HBCU ?