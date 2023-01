Urban Meyer prend le plus gros L alors que les Jaguars font les séries éliminatoires: meilleurs mèmes et tweets

Les Jaguars de Jacksonville se dirigent vers les séries éliminatoires après avoir battu les Titans du Tennessee 20-16 lors de la semaine 18, un an après la désastreuse saison Urban Meyer.

Les Jaguars de Jacksonville ont connu une saison 2021 désastreuse, en partie grâce à Urban Meyer, qu’ils ont embauché pour être leur entraîneur-chef. Son mandat était loin de son succès au niveau collégial, car Meyer a donné à l’organisation de multiples controverses avant d’être finalement renvoyé après 13 matchs.

Au cours de la dernière intersaison, ils ont embauché un ancien entraîneur-chef vainqueur du Super Bowl à Doug Pederson. En fin de compte, il est important d’avoir le bon entraîneur-chef. Regardez les Jaguar 2022.

Les Jaguars ont réussi à remporter une victoire 20-16 pour décrocher le titre AFC Sud pour la première fois depuis 2017. En baisse de 16-13 à la fin du quatrième quart, Jacksonville a pu prendre une avance tardive après que la sécurité Rayshawn Jenkins ait forcé un échappé sur le quart-arrière des Titans Joshua Dobbs et l’ailier défensif Josh Allen ont renvoyé 37 verges pour le touché.

𝐓𝐡𝐞 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐬𝐨𝐧𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐉𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐀𝐅𝐂 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡! #DUUUVAL pic.twitter.com/tRP1wa8Ttl – Jaguars de Jacksonville (@Jaguars) 8 janvier 2023

Avec cette victoire, les Jaguars sont officiellement en séries éliminatoires, un an après le fiasco Meyer. Les utilisateurs de Twitter de la NFL ont pris le temps de troller Meyer après le match.

Urban Meyer trollé après que les Jaguars aient fait les séries éliminatoires un an après le licenciement

Urban Meyer était vraiment le pire entraîneur de la NFL de tous les temps. Et nous venons de voir Nathaniel Hackett pour 15 matchs – Gros chat (@BarstoolBigCat) 8 janvier 2023

LE PRINCE QUI A ÉTÉ PROMIS EST DANS LES PLAYOFFS DANS SON ANNÉE RECRUE* ! *L’année Urban Meyer ne compte pas. – nick wright (@getnickwright) 8 janvier 2023

D’un spectacle Urban Meyer 💩 aux séries éliminatoires. Bien fait, #jags – Chris Rose (@ChrisRose) 8 janvier 2023

Vraiment heureux pour Jacksonville. Virer Urban Meyer, puis participer aux séries éliminatoires l’année suivante pour montrer à quel point il craint, c’est tout simplement bon pour l’humanité. – Anthony F. Irwin (@AnthonyIrwinLA) 8 janvier 2023

La différence par an fait : 9 janvier 2022 : Les fans des Jaguars se déguisent en clowns pour voir l’équipe lors de la finale de la saison régulière. 7 janvier 2023 : Les fans des Jaguars voient leur équipe remporter l’AFC Sud lors de la finale de la saison régulière. pic.twitter.com/wquoLRk6Df – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 8 janvier 2023

Au cours de la semaine 18 de l’année dernière, certains fans des Jaguars présents se sont déguisés en clowns pour faire une déclaration envers la franchise pour leur prise de décision au fil des ans. Au cours de la semaine 18 de cette année, les fans ont rempli le TIAA Bank Field et ont regardé l’équipe se qualifier pour les séries éliminatoires.

Sous Meyer, ils ont fait face à de nombreuses controverses, telles que l’entraîneur-chef aurait donné un coup de pied à leur placekicker et ne serait pas parti avec l’équipe après une défaite de Thursday Night Football. Il y avait beaucoup, beaucoup plus qui s’est passé pendant son mandat, et avec deux victoires à prouver, les Jaguars ont choisi de quitter l’entraîneur-chef.

Cette saison, Jacksonville a connu un début difficile, s’asseyant à 4-8 l’année après la semaine 13. Mais ils sont devenus chauds au bon moment, remportant leurs quatre matchs précédents contre les Titans, les Cowboys de Dallas, les Jets de New York et Houston. Texans. Puis, dans une situation gagnant-gagnant, les Jaguars ont remporté leur plus importante victoire de l’année.

La dernière fois que les Jaguars ont participé aux séries éliminatoires, ils se sont rendus jusqu’au match de championnat de l’AFC et ils étaient à plus de 14 minutes de décrocher leur première place au Super Bowl avant une tentative de retour tardive des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Jacksonville cherchera à faire une course similaire en séries éliminatoires, mais dans le but de remporter le titre AFC et une place dans le Super Bowl 57.

Quelle différence une année (et le bon entraîneur-chef) fait.