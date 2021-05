Urban Meyer: les Giants de New York ont ​​«brisé le cœur» des Jaguars de Jacksonville avec le choix de Kadarius Toney | Nouvelles de la NFL

Kadarius Toney est un géant (AP Photo / John Raoux)

L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, admet que la sélection des Giants de New York du receveur de la Floride, Kadarius Toney, « nous a brisé le cœur » au premier tour du repêchage de la NFL.

Jeudi, le directeur général des Giants, Dave Gettleman, a échangé pour la première fois en neuf Drafts alors qu’il acquérait l’explosivité verges après capture de Toney au 20e rang du classement général après avoir ouvert la voie aux Bears de Chicago pour prendre le quart Justin Fields au 11e rang.

Cinq choix plus tard, les Jaguars ont réuni le quart Trevor Lawrence avec l’ancien coéquipier de Clemson et le demi offensif Travis Etienne. Ayant initialement caché le nom du joueur qu’il lorgnait, Meyer a révélé samedi qu’il s’agissait en fait de Toney.

« [Kadarius] Toney « , a déclaré Meyer aux journalistes. » Je dois le connaître au cours des deux dernières semaines et évidemment avec ma relation avec l’entraîneur. [Dan] Mullen et ces gars-là. Je pense juste que si vous le regardez jouer, il est une bobine humaine. «

0:36 Regardez le moment où les Jaguars de Jacksonville ont choisi Trevor Lawrence comme premier choix du repêchage de la NFL Regardez le moment où les Jaguars de Jacksonville ont choisi Trevor Lawrence comme premier choix du repêchage de la NFL

Toney marque le dernier ajout offensif à East Rutherford derrière les ajouts d’agence libre de larges receveurs Kenny Golladay et John Ross, de l’ailier serré Kyle Rudolph et du demi offensif Devontae Booker, les Giants devant également accueillir de nouveau Saquon Barkley après sa blessure de fin de saison en 2020.

Le receveur de la Floride a réalisé 120 attrapés pour 1590 verges et 12 touchés aux côtés de 580 verges au sol pour deux scores en quatre saisons à l’université.

Bien que déçu de passer à côté du marchand run-after-catch, Meyer apprécie l’opportunité d’exploiter les capacités de double menace d’Etienne.

« Quelqu’un a dit pourquoi vous prendriez un autre porteur de ballon? Il est bien plus qu’un simple porteur de ballon », a déclaré Meyer. « C’est un slash – nous ne l’avons pas recruté juste parce qu’il est un porteur de ballon. Nous ne l’aurions probablement pas fait. C’est un gars qui a eu beaucoup de production dans le jeu de passes à Clemson.

« Il a d’excellentes mains et il sera à double entraînement, ce sera un gars que nous entraînons en double. Ces gars-là sont difficiles à trouver, mais si vous en trouvez un, nous savons comment les utiliser. Avec lui, je attendez-vous à un impact instantané. «

Avec le premier choix du deuxième tour, les Jags ont complété le demi de coin de premier tour CJ Henderson de 2020 avec le demi de coin de Géorgie Tyson Campbell, avant de s’attaquer à leur protection pour Lawrence avec le plaqueur offensif de Stanford, Walker Little.

« Je m’attends à ce que Tyson Campbell ait un impact instantané dans de nombreux domaines – les équipes spéciales, et aussi en passant par le secondaire dans le coin arrière, mais aussi nickel », a poursuivi Meyer. « Walker Little va pousser nos tacles. Nos tacles doivent mieux jouer. J’aime la force avec laquelle ils travaillent, j’aime leur niveau de talent, mais la meilleure chose que vous puissiez faire est de créer un peu de compétition, et j’ai réussi. c’est clair avec Walker.

Syracuse safety Andre Cisco est devenu leur prochain choix au n ° 65 au troisième tour, suivi du plaqueur défensif de l’USC Jay Tufele et de l’ailier défensif de l’UAB Jordan Smith au quatrième tour, de l’ailier serré de l’Ohio State Luke Farrell au cinquième tour et du receveur de Georgia Tech Jalen Camp en sixième tour.

0:55 La légende du rap Darryl McDaniels a-t-elle fait l’une des meilleures annonces de sélection de repêchage de tous les temps? Tu décides… La légende du rap Darryl McDaniels a-t-elle fait l’une des meilleures annonces de sélection de repêchage de tous les temps? Tu décides…

« Andre Cisco est l’un de mes joueurs préférés sur le plateau. Il a eu une grave blessure au genou, la bonne chose est une blessure très nette, un LCA et c’est tout. Il y a déjà une bande vidéo de lui en train de s’entraîner et de partir. Il devrait être prêt et Vous le surveillez quand il est en bonne santé et il est difficile de dire qu’il n’est pas la meilleure sécurité du repêchage.

« Jay Tufele va faire partie du mélange. Jordan Smith est un gars qui n’est pas prêt. J’ai passé du temps avec son entraîneur d’université au téléphone et il est d’accord, mais il pense que si nous mettons ce truc en marche, il est juste un retardataire. puis dans quelques années, vous construisez son corps et il apprend à jouer, acquiert un peu plus d’expérience.

« Luke Farrell sera une profondeur instantanée. Le dernier gars, Jalen, n’a pas un impact instantané sur le jeu du receveur. Il doit apprendre à jouer un peu mieux la position, mais je le vois comme un impact instantané sur les équipes spéciales. »

Les Jags étaient également occupés au-delà de la septième manche, acceptant les termes avec le receveur de l’Illinois Josh Imatorbhebhe, le receveur du sud du Mississippi Tim Jones, le secondeur de l’Alabama Dylan Moses, le plaqueur défensif de Charleston Kenny Randall, le demi de coin de Géorgie DJ Daniel et le demi de coin de Louisiana Monroe Corey Straughter en tant qu’agents libres non repêchés.