Urban Beat trop bon pour ses rivaux à Paddy Power Rockingham | Nouvelles de course

Urban Beat a défié le poids le plus élevé et un tirage apparemment défavorable pour remporter le Paddy Power Rockingham Handicap de 100 000 € au Curragh.

La charge de Johnny Murtagh était l’acte de classe de la course étant un vainqueur du groupe trois à Dundalk en octobre, mais avait été en dessous de ce niveau de forme lors de trois sorties ce trimestre.

Renvoyé une chance de 9-1 sous Ben Coen – toujours sur la crête d’une vague après sa victoire à Royal Ascot à bord du Create Belief de Murtagh – le joueur de six ans était l’un des trois seuls coureurs à rester près du rail latéral.

Coen tenait à saisir l’initiative et il est apparu qu’il ne l’a jamais abandonnée, car Urban Beat a accompli sa tâche de bon gré et n’a jamais été mis au défi.

De l’autre côté, il y avait un hôte avec des chances, avec Master Matt qui sortait le mieux, mais à deux longueurs du vainqueur. Jungle Jane était troisième.

« Nous avons dit que nous le laisserions jouer au bowling, en compagnie de personnes handicapées », a déclaré Coen.

« Il a sauté, a cogné les portes, a voyagé avec moi et s’est accéléré de deux vers le bas.

« Il s’est un peu senti seul dans les 50 derniers mètres, mais c’est normal car c’est un endroit solitaire quand vous êtes devant aussi longtemps.

« Il devait être robuste et il l’était. Je suis ravi car c’est un cheval mortel, tout le monde l’aime dans la cour, donc c’est bien d’avoir la tête devant. »

Ger Lyons a entraîné un autre vainqueur juvénile pour la première fois lorsque Atomic Jones (11-2) l’a emporté sur le Barronstown Stud Irish EBF (C&G) Maiden.

Le résultat aurait peut-être été différent, cependant, si Shane Crosse avait réussi à trouver une place de course un peu plus tôt sur Point Gellibrand de Joseph O’Brien, qui était tout habillé et n’avait nulle part où aller pendant la majeure partie du dernier stade.

Dès qu’il est sorti, Point Gellibrand a volé, mais a échoué par une courte tête avec Shark Bay juste un nez en troisième.

« Nous sommes très heureux avec lui, c’est un gros cheval cru et il est venu ici pour passer une journée et s’améliorer », a déclaré l’entraîneur adjoint Shane Lyons.

« Évidemment, il a la capacité de faire ça. Colin (Keane) a dit qu’il aimait le terrain et qu’il sera un cheval adorable lors d’un voyage l’année prochaine.

« C’est un bon gros cheval et comme l’un des nôtres, il s’améliorera donc nous allons partir de là. »

Leigh Roche a excellé sur Fastnet Crown de Michael O’Callaghan (13-2) dans le Sherry FitzGerald Country Homes Handicap.

Dernier dans les premiers stades du côté proche, Roche a réussi à se frayer un chemin vers le groupe du côté éloigné avant de s’imposer pour battre Goodnight Girl de trois quarts de longueur.

« Il est tellement paresseux tout au long de la course que vous êtes toujours sur le pied arrière », a déclaré Roche.

« Je viens d’arriver et heureusement, j’avais quelque chose à viser tout le long de la ligne droite.

« Il l’a bien fait, il montre beaucoup de capacités à la maison mais il le jette juste dans la première moitié des courses. Il lui faut trois stades pour démarrer et quand il démarre, il rentre chez lui. Il était bon aujourd’hui. «