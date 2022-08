Urawa écrase JDT pour avancer en Ligue des champions asiatique

Saitama (Japon) (AFP) – Les Urawa Red Diamonds du Japon se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Asie grâce à la défaite 5-0 du Malaisien Johor Darul Ta’zim à domicile vendredi.

Tous les matchs à élimination directe de la zone Est se jouent dans la ville natale d’Urawa, Saitama, et les doubles champions en ont pleinement profité devant leurs supporters bruyants.

Le Danois Alexander Scholz leur a donné une avance de huit minutes sur penalty avant que l’attaquant suédois David Moberg Karlsson n’en ajoute deux autres avant la mi-temps et que le remplaçant Kasper Junker ne réalise un doublé en fin de match.

Urawa a rejoint son compatriote japonais Vissel Kobe dans les huit derniers, tandis que le BG Pathum United de Thaïlande a également progressé avec une victoire 4-0 sur Kitchee de Hong Kong plus tôt dans la journée.

Le Sud-Coréen Jeonbuk Hyundai Motors complète la formation pour les quarts de finale de la zone Est, le tirage au sort devant être effectué samedi.

Les Malais ambitieux JDT apparaissaient pour la première fois en huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais Urawa les a mis sur le pied dès le début lorsque Scholz s’est converti sur place.

Moberg a doublé l’avance d’Urawa avec un coup franc dans la lucarne, avant que le Suédois n’en marque un autre après un mouvement offensif astucieux.

Le remplaçant danois Junker a marqué deux fois après être entré en jeu à la 76e minute pour sceller une victoire éclatante.

Plus tôt dans la journée, BG Pathum a mis fin à la course féerique de Kitchee en Ligue des champions avec une victoire complète.

Kitchee est devenu la première équipe de Hong Kong à atteindre le tour à élimination directe de la meilleure compétition de clubs d’Asie après qu’un égaliseur de dernière minute lors de leur dernier match de groupe en mai a scellé leur place.

Mais BG Pathum s’est montré trop fort en huitièmes de finale, Worachit Kanitsribampen et Ikhsan Fandi marquant des buts en première mi-temps pour l’équipe thaïlandaise avant que Teerasil Dangda et Chatmongkol Thongkiri n’en ajoutent plus après la pause.

Kitchee a offert à BG Pathum son premier but à la 34e minute après un hurlement de gardien de but.

Wang Zhenpeng a complètement raté un dégagement de routine après un long ballon en avant, et un Worachit reconnaissant a tapé à la maison dans un filet vide.

Ikhsan a doublé l’avance de BG Pathum cinq minutes plus tard, avec une superbe frappe du bord de la surface après avoir battu deux défenseurs de Kitchee.

Teerasil en a fait trois lorsqu’il a tapé au poteau arrière à la 68e minute avant que Chatmongkol ne complète le score avec une finition fraîche à trois minutes de la fin.