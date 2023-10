Upward Star Center du comté de Spartanburg vend un terrain pour 16 millions de dollars

Upward Star Center vendu 9 ans après son ouverture officielle

Deux ans après sa mise en vente, le campus et le complexe sportif Upward Star Center de 107 acres sur l’US Highway 29 à Wellford ont été vendus.

Ministère des Sports basé à Spartanburg Vers le haut illimité a vendu le complexe sportif de 120 000 pieds carrés sur 11 acres à Académie mondiale de Caroline du Sud pour 16 millions de dollars, selon les registres de propriété.

Le complexe sportif se trouve sur l’une des quatre parcelles vendues par Upward Unlimited, qui avait subdivisé le site de 107 acres. Le bureau de Spartanburg de Colliers/Caroline du Sud s’est occupé de la commercialisation et de la vente de toutes les parcelles.

Global a également acquis l’une des parcelles qui seront commercialisées pour un développement futur ; SJWD Water District en a acheté un autre contenant le bâtiment du siège social ; et WS Distribution a acheté le terrain avec le centre logistique/installation de distribution.

Le Star Center continuera à proposer des activités sportives, mais est également en train de se transformer en école à charte de la maternelle à la 8e année, selon Ilya Soroka, PDG de l’éducation de proximité pour la Global Outreach Charter Academy. L’action de sensibilisation supervise la Global Academy of South Carolina.

« Nous allons toujours être un élément essentiel de la communauté », a déclaré Soroka. « Nous prévoyons d’utiliser le sport comme une opportunité de leadership pour nos étudiants. »

Soroka a déclaré qu’il y avait près de 300 étudiants inscrits à l’école à charte, et environ 500 sur une liste d’attente. Deux des six terrains de basket sont en train d’être convertis en salles de classe, a-t-il indiqué.

L’installation comprend également un mur d’escalade, une piste de course, un espace de musculation et de remise en forme, sept salles de conférence, un café, un magasin de détail et bien plus encore.

« Le sport fera absolument partie du plan d’affaires de l’établissement », a déclaré Soroka.

Une école à charte conçue pour « créer des leaders mondiaux »

L’école, calquée sur les écoles à charte de Global en Floride, est spécialisée dans l’enseignement des langues étrangères « pour former des leaders mondiaux », a-t-il déclaré.

En plus du complexe sportif, une entité liée à la Global Academy a acheté un terrain de 57 acres pour 8 millions de dollars qui sera commercialisé pour le développement, a déclaré Soroka.

John Montgomery de Colliers Spartanburg a représenté Upward Unlimited lors de la vente de la propriété.

« Nous sommes ravis de trouver un acheteur pour faire bon usage des installations et continuer à les exploiter et à permettre la pratique d’activités sportives », a déclaré Montgomery.

Il a déclaré que Colliers représenterait la Global Academy pour commercialiser le terrain de 57 acres situé à proximité du complexe sportif en vue d’un éventuel développement de commerces de détail, de logements multifamiliaux, d’un hôtel et de bureaux.

« Nous espérons que cela attirera davantage de personnes vers cette région et continuera à soutenir la croissance », a déclaré Montgomery.

Le site du Star Center se trouve à proximité des appartements multifamiliaux de Grand Oaks, du 7-Eleven et du parc industriel Spartan Exchange, le long de l’US 29 (Warren H. Abernathy Highway, à environ 8 miles à l’ouest de Spartanburg.

Un terrain contenant l’immeuble de bureaux de l’entreprise Star Center a été acheté par District aquatique SJWD (Startex-Jackson-Wellford-Duncan) pour 7,5 millions de dollars.

En outre, un terrain de 16 acres contenant un centre logistique/installation de distribution a été acheté par WS Distribution pour 3,4 millions de dollars. WS est une société de services d’entreposage et de distribution/logistique basée à Greenville. Il s’agit d’une société à responsabilité limitée qui a été constituée le 2 août de cette année.

Leif Busby de Windsor Aughtry Company à Greenville a négocié l’accord pour les acheteurs.

Le personnel d’Upward Unlimited continuera à opérer dans le bâtiment du siège social, selon Kevin Drake, PDG d’Upward Unlimited.

Billy Cothran, PDG de SJWD, a déclaré que le site se trouve à côté de ses ressources en eau, le réservoir North Tyger. Il a déclaré que le personnel à son emplacement actuel, près du 307 Spartanburg Highway à Wellford, y déménagera au début de 2024.

Drake : « La vente immobilière libère des actifs »

Kevin Drake a déclaré au Herald-Journal que le conseil d’administration et l’équipe de direction d’Upward ont vendu la propriété subdivisée de 107 acres parce que « ces actifs immobiliers importants ne sont plus nécessaires à la poursuite de sa mission et de son objectif ».

Drake, ancien éditeur du Herald-Journal, est devenu directeur exécutif d’Upward Sports en juillet 2020.

Il a déclaré que la mission d’Upward est de « promouvoir la découverte du Christ à travers le sport à travers le pays par l’intermédiaire de nos 2 000 églises partenaires ».

« Le Star Center représentait une petite partie de ce ministère, mais consommait une part disproportionnée de l’attention et des ressources d’Upward », a déclaré Drake.

Il a déclaré que la vente libère une grande partie des actifs de l’organisation et permet au personnel d’Upward de recentrer les efforts liés à sa vision fondamentale.

« Pour notre équipe et notre conseil d’administration, il s’agit d’être de bons gestionnaires des ressources que Dieu nous a données », a déclaré Drake. « Nous voulons maximiser l’impact de ces ressources pour atteindre la prochaine génération pour le Christ, c’est pourquoi nous avons choisi de vendre le campus.

« Nous avons eu la chance de connaître une croissance considérable à travers le pays », a-t-il ajouté. « La vente du campus permettra à notre organisation de se concentrer sur l’aide aux églises pour propager l’Évangile à travers le sport. »

