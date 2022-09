Uptown Rutland Business Association ressent un pincement à l’inflation – Kelowna Capital News

L’inflation affecte les résultats de l’Uptown Rutland Business Association (URBA).

À tel point que la directrice générale, Karen Beaubier, a déclaré avoir décidé de fermer son bureau pour une durée indéterminée.

“Le personnel travaillera à distance”, a-t-elle ajouté. “Ce sera 23 000 $ d’économies annuelles.”

Beaubier a fait une présentation au conseil municipal le 26 septembre alors qu’URBA cherchait à renouveler son financement annuel au cours des cinq prochaines années.

“Ce budget proposé d’une augmentation de 9% la première année (2023) consiste littéralement à jouer à un jeu de rattrapage, car les taux d’inflation de l’année dernière n’auraient pas pu être prédits”, a-t-elle déclaré.

Le budget proposé d’URBA comprenait une augmentation de 5 % (d’une année sur l’autre) jusqu’en 2027. Beaubier a noté qu’URBA s’était désengagée des événements qui ne fournissaient pas un retour sur investissement suffisant ou des entreprises de Rutland, qui ont été saluées par le conseil.

“Je tiens à vous féliciter, vous et votre conseil d’administration, d’avoir examiné de manière pragmatique vos opérations et d’avoir évolué en ces temps vraiment difficiles”, a déclaré Coun. Loyal Wooldridge.

Beaubier a déclaré que l’URBA envisageait deux nouvelles sources de revenus pour aider ses finances, y compris une adhésion d’associé abordable qui sera bientôt disponible.

“C’est un tremplin pour voir s’il y a une demande pour étendre les limites actuelles d’URBA dans les prochaines années.”

Beaubier a ajouté que les ventes de marchandises murales sur son site Web et le centre des visiteurs ont été bonnes et se poursuivront.

Le projet de murale Rutland, qui a débuté en 2019, a vu quatre nouveaux ajouts cette année. Cependant, Beaubier a déclaré que le budget est réduit de près de moitié, à 40 000 $ par an, à moins que des subventions ne puissent être obtenues. Les subventions ne sont pas une source de revenus garantie, a-t-elle ajouté.

URBA a été approchée par une agence de voyage australienne pour ajouter la visite à pied des fresques murales à son itinéraire pour l’été 2023, et a récemment filmé une vidéo promotionnelle présentant l’art.

“L’expansion du marketing mural est à l’ordre du jour pour 2023”, a ajouté Beaubier.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AffairesConseil municipalVille de Kelowna