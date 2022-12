UpStream lève 140 millions de dollars pour étendre les services de soutien aux soins primaires basés sur la valeur

UpStream Healthcare, qui propose des technologies et des services de soutien pour les pratiques de soins primaires basées sur la valeur, a levé 140 millions de dollars en financement de série B.

Le cycle a été codirigé par Coatue et Dragoneer avec la participation d’investisseurs tels que Avidity Partners, Define Ventures et Mubadala.

La série B porte le pot de financement total de la startup à près de 185 millions de dollars. UpStream avait précédemment annoncé un Tour de table de série A de 45 millions de dollars en novembre 2021.

CE QU’ILS FONT

UpStream offre une plate-forme technologique et un soutien clinique aux pratiques qui travaillent avec des patients sur les plans Medicare et Medicare Advantage.

La startup fournit des équipes de soutien clinique intégrées qui peuvent aider les pratiques de soins primaires, comme les pharmaciens ou les infirmières de coordination des soins. Il existe également des équipes hors site qui peuvent aider les cabinets ou les patients pendant les heures creuses.

Les outils d’UpStream comprennent une plate-forme technologique qui utilise les données du DSE, les réclamations des payeurs et les informations dont les patients ont discuté avec leurs équipes de soins pour identifier les patients qui ont besoin d’aide et améliorer les flux de travail cliniques. La startup vante également un modèle qui prévoit des paiements pour la qualité au cours de l’année de performance, par opposition au paiement reçu une fois l’année terminée.

“Les médecins de soins primaires font partie intégrante du système de santé américain et partagent tous la mission de voir leurs patients âgés vivre une vie saine et indépendante, sans le fardeau des maladies chroniques. Cependant, ils manquent souvent de ressources et de technologies pour atteindre leurs objectifs. tout en luttant pour prospérer financièrement à l’ère des soins basés sur la valeur. C’est ce que UpStream apporte à la table et c’est pourquoi nous constatons une adoption sans précédent parmi les principaux groupes de médecins », a déclaré le Dr Sanjay Doddamani, cofondateur et PDG d’UpStream, dans un communiqué. . “Nous sommes honorés d’avoir attiré un mélange aussi diversifié et stellaire d’investisseurs de premier plan – chacun d’entre eux apportant une qualité et une expérience uniques qui nous seront inestimables pour continuer à croître.”

APERÇU DU MARCHÉ

Bien que le financement de la santé numérique ait ralenti de manière significative cette année par rapport à 2021, plusieurs autres startups de support de pratique de pitch et de logiciels ont levé de gros tours cette année.

Alma, qui se concentre sur les professionnels de la santé mentale, a annoncé qu’elle avait levé 130 millions de dollars en financement de série D en août. Tebra, une startup qui propose des outils d’engagement des patients et de croissance de la pratique, a récolté 72 millions de dollars au cours de l’été. La société de gestion de pratique en santé mentale Grow Therapy a annoncé une série B de 75 millions de dollars en septembre.

En juin, Aledade, qui fournit des analyses de données et un soutien pour aider les prestataires de soins primaires à créer des organisations de soins responsables, a levé 123 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série E. Selon Initiéle financement a fait grimper la valorisation de l’entreprise à 3,1 milliards de dollars.