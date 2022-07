Upstart, WD-40, Vita Coco et plus

Le logo Twitter et les informations commerciales sont affichés alors qu’un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 3 mai 2022.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Upstart – Les actions du prêteur à la consommation ont chuté de 19,7% après que la société a publié un avertissement sur les bénéfices indiquant qu’elle n’atteindrait pas les objectifs financiers déjà réduits pour son deuxième trimestre, indiquant un marché des prêts contraint et des mesures pour convertir les prêts en espèces. JMP a également déclassé l’action en invoquant une “visibilité limitée des revenus” à l’avenir.

Vita Coco – Les actions de la société de boissons Vita Coco ont bondi de 11,4% lorsque Bank of America a mis à niveau le stock pour acheter et a relevé son objectif de cours. La société a déclaré qu’une stabilisation du marché du fret maritime devrait faire baisser les coûts et aider à augmenter les bénéfices de l’entreprise dans les années à venir. En outre, Bank of America considère que Vita Coco est solidement positionnée pour résister à une éventuelle récession.

WD-40 – Les actions du fabricant de lubrifiants ont chuté de 14,9% après la société signalé résultats trimestriels plus faibles que prévu. Le président et chef de la direction de WD-40, Garry Ridge, a cité un “environnement macroéconomique difficile” et une inflation en hausse comme faisant pression sur les marges brutes de l’entreprise.

XPO Logistics – Les actions de la société de fret XPO Logistics ont bondi de 2,3% après que Morgan Stanley a mis à niveau le titre pour le surpondérer à partir d’un poids égal. La banque considère XPO Logistics comme une opportunité d’achat maintenant que les actions ont chuté de 35 % depuis le début de l’année.

Spirit Airlines – Les actions de la compagnie aérienne ont augmenté de 4,2% après que Spirit Airlines a reporté un autre vote des actionnaires sur son projet de fusion avec Frontier Group. C’est la troisième fois que Spirit retarde un vote, alors que Frontier Group et JetBlue Airways s’affrontent dans une guerre d’enchères pour la compagnie aérienne.

Twitter — Les actions de Twitter ont perdu 5,1 % à la suite d’une Rapport du Washington Post que l’accord d’Elon Musk pour acheter la société de médias sociaux est en danger.

Tesla — Les actions de Tesla ont gagné 2,5 % à la suite d’un rapport de la China Passenger Car Association qui a montré que Tesla a vendu un nombre record de véhicules fabriqués en Chine. Tesla a vendu 78 906 véhicules fabriqués en Chine en juin, contre 32 165 véhicules en mai.

GameStop – Les actions du détaillant de jeux vidéo ont chuté de 4,9% un jour après que la société a annoncé qu’elle avait licencié son directeur financier, Mike Recupero, et procédait à des réductions de personnel dans tous les départements dans le cadre d’un plan de redressement agressif. Le PDG Matt Furlong a expliqué les changements dans la note de service aux employés et a déclaré que l’entreprise devait prendre des mesures audacieuses pour investir dans son avenir numérique.

Six Flags Entertainment – Les actions de Six Flags ont diminué de 7% après que Citi a rétrogradé l’action à neutre à partir de l’achat et a réduit l’objectif de prix à 26 $ contre 41 $. Citi a cité la baisse du nombre de spectateurs face à la hausse de l’inflation.

– Yun Li, Tanaya Macheel et Carmen Reinicke de CNBC ont contribué au reportage