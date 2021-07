UPS, Moderna, Tesla et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

UPS – La société de logistique a chuté de plus de 8% après que le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la société a montré que les revenus nationaux étaient inférieurs aux estimations. UPS a déclaré que le volume total des livraisons aux États-Unis avait diminué de près de 3% d’une année sur l’autre, tandis que les revenus des colis américains au deuxième trimestre n’avaient pas répondu aux attentes, selon Street Account. Cependant, la société a battu ses résultats nets, grâce à la vigueur continue des commandes du commerce électronique.

Polaris – Les actions du constructeur automobile ont perdu plus de 6% malgré le dépassement des estimations consensuelles dans son rapport sur les résultats trimestriels et des projections de revenus correspondantes. Polaris a signalé des coûts promotionnels inférieurs et des prix plus élevés, mais a connu des coûts plus élevés pour les produits et la main-d’œuvre.

F5 Networks – Les actions de F5 Networks ont bondi de 5,7% après une hausse des bénéfices au troisième trimestre. La société de technologie a déclaré un bénéfice ajusté de 2,76 $ par action, contre 2,46 $ par action estimé par les analystes, selon Refinitiv. F5 Networks a également enregistré un chiffre d’affaires de 652 millions de dollars contre une projection de 638 millions de dollars de Wall Street.

Moderna – Moderna est en baisse de plus de 4% après que le fournisseur de vaccins a signalé que certains de ses partenaires de fabrication en dehors des États-Unis sont face à des retards à la suite de récents problèmes de tests en laboratoire. Le problème a été résolu mais a ralenti le déploiement de son vaccin sur d’autres marchés.

Raytheon Technologies – Les actions du constructeur aérospatial ont augmenté de 3,5% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel de 1,03 $ par action, supérieur aux estimations des analystes de 10 cents par action. La société a également dépassé les estimations de revenus des analystes et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année en raison de la reprise du transport aérien commercial.

Centene – Les actions de la société de soins de santé ont chuté de 4% après avoir annoncé un bénéfice de 1,25 $ par action au deuxième trimestre, les estimations des analystes manquantes. La société a cependant battu les prévisions de Wall Street en termes de revenus, déclarant 31 milliards de dollars pour le trimestre.

Stanley Black & Decker – Les actions de Stanley Black & Decker ont chuté de plus de 2% malgré le fait que la société ait battu les estimations de résultats supérieurs et inférieurs au cours du deuxième trimestre. Le fabricant d’outils a gagné 3,08 $ par action sur une base ajustée, ce qui était supérieur aux 2,90 $ attendus par les analystes, selon les estimations de Refinitiv. Les revenus ont également dépassé les estimations et la société a relevé ses perspectives pour l’année entière.

Tesla – Le constructeur de voitures électriques a effacé les gains antérieurs et a chuté de plus de 3% même après un rapport de résultats stellaire. Tesla a dépassé les attentes tant sur les résultats que sur les résultats, et a dépassé pour la première fois 1 milliard de dollars de bénéfice net trimestriel. L’action a chuté d’environ 10% cette année après un rallye de 740% en 2020.

3M — L’action industrielle a chuté de plus de 1% malgré le fait que 3M ait dépassé les estimations des résultats supérieurs et inférieurs dans son rapport du deuxième trimestre. 3M a également relevé ses prévisions de croissance des revenus pour l’ensemble de l’année, mais les nouvelles projections ne correspondaient qu’aux attentes des analystes.

– Pippa Stevens, Hannah Miao, Yun Li et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage