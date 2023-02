UPS et les Teamsters se préparent à des pourparlers difficiles sur le contrat syndical

Avec United Parcel Service les négociations de travail approchant, la PDG Carol Tomé s’est montrée confiante lors de l’appel sur les résultats du quatrième trimestre de cette semaine qu’un accord “gagnant-gagnant-gagnant” serait conclu avant la fin juillet.

Mais l’optimisme de Tomé survient alors que le syndicat des Teamsters, qui représente plus de 340 000 travailleurs d’UPS, augmente la pression sur le géant de la livraison.

“Il y a eu beaucoup d’articles et de gros titres qui pourraient amener quelqu’un à se demander si un accord gagnant-gagnant est réalisable ou non”, a déclaré Tomé mardi lors de l’appel, reconnaissant qu’il était question de négociations plus difficiles.

Les Teamsters se sont publiquement engagés à lancer une grève si un contrat satisfaisant n’est pas atteint. “S’il y a ou non une grève des travailleurs d’UPS dépend d’UPS”, a déclaré Kara Deniz, porte-parole des Teamsters.

Les pourparlers commencent en avril, le contrat national actuel devant expirer le 31 juillet. Les négociations pour les contrats locaux commencent ce mois-ci.

Une grève pourrait causer des dommages importants aux opérations d’UPS et créer des problèmes tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Au quatrième trimestre 2022, les employés d’UPS ont livré une moyenne mondiale de 28 millions de colis par jour, selon le site Web de l’entreprise.

Même avec les rumeurs d’une éventuelle grève, Tomé garde une attitude positive étant donné que les travailleurs syndiqués « font partie de la famille UPS depuis plus de 100 ans ».

“Ce n’est pas notre premier rodéo”, a-t-elle déclaré.

Mais les discussions de cette année seront différentes.

À quoi s’attendre

Depuis qu’UPS et les Teamsters ont négocié pour la dernière fois un contrat en 2018, le monde a traversé une pandémie mondiale qui, selon les travailleurs, a aggravé les conditions de travail d’UPS. Le syndicat lui-même a trouvé une nouvelle direction plus agressive.

Pour la première fois, le président du Syndicat des Teamsters, Sean O’Brien, et le secrétaire à la trésorerie du syndicat auront des sièges à la table de négociation et seront directement impliqués dans la négociation des conditions de la nouvelle convention.

O’Brien a pris les rênes du syndicat en mars 2022 avec un agenda ambitieux et une attitude radicale par rapport à son prédécesseur plus modéré, James Hoffa.

“Nous envoyons un message à UPS indiquant que l’époque des concessions et de la marche sur nos membres est révolue”, a déclaré O’Brien le 1er août, lorsque le syndicat a lancé sa campagne nationale avant les négociations.

L’approche dure intervient à la suite du boom du commerce électronique pandémique de Covid qui a alimenté une augmentation des volumes d’expédition d’UPS, générant des bénéfices élevés pour l’entreprise et des conditions de travail plus difficiles pour ses employés, a déclaré le syndicat.

À la table de négociation, les Teamsters cherchent à obtenir des salaires plus élevés, des quarts de travail plus gérables et de meilleures conditions de sécurité. Il veut atténuer les pratiques de surveillance des employés comme, par exemple, se débarrasser des caméras en anneau installées dans la plupart des camions.

De plus, après une série de vagues de chaleur, les Teamsters demandent des mesures de sécurité améliorées à l’intérieur des camions et des entrepôts bruns de la marque de commerce de l’entreprise. Au cours de l’été, les chauffeurs d’UPS se sont tournés vers les médias sociaux pour le thermomètre post lit de l’intérieur de leurs camions, qui approchaient souvent 120 degrés.

“Il est malheureusement indéniable que la terre se réchauffe et que cela met nos employés dans une situation inconfortable au plus fort de l’été”, a déclaré Tomé lors de l’appel aux résultats. Elle a expliqué qu’avant même le début des négociations, l’entreprise prévoyait d’introduire de nouvelles technologies et des mesures d’hydratation pour assurer la sécurité des travailleurs en cas de chaleur dangereuse.

Les Teamsters veulent également éliminer la classification des employés “22.4”, qui fait référence aux travailleurs qui travaillent souvent à temps plein mais sont officiellement considérés comme hybrides et, par conséquent, sont moins bien payés. De manière générale, le syndicat vise à augmenter le nombre de postes à temps plein et à mettre fin à la sous-traitance.

L’agenda du syndicat comprend également des horaires de travail plus gérables après que le pic d’expédition de l’ère Covid a forcé de nombreuses personnes à travailler un sixième jour le week-end – ce que le syndicat a inventé “le coup de poing du sixième jour”.

“Il y a des chauffeurs qui partent pendant que leurs enfants dorment et quand ils reviennent le soir, l’enfant est de nouveau au lit. [Those drivers] perdre toute la journée à travailler », a déclaré Deniz, porte-parole des Teamsters.

L’« année mouvementée » à venir

Le boom du transport maritime pandémique s’est depuis atténué, et UPS cherche maintenant à rester rentable pendant que les volumes diminuent.

Le directeur financier Brian Newman a déclaré qu’il s’attend à ce que 2023 soit une “année cahoteuse”, car les défis macroéconomiques tels que la hausse des taux d’intérêt et l’inflation continuent de faire grimper les coûts de l’entreprise et de peser sur la demande. UPS estime que 56% de ses bénéfices seront réalisés au cours du second semestre de l’année sur le pari que l’assouplissement des restrictions de Covid en Chine contribuera à relancer le marché international de l’entreprise.

Compte tenu de ces vents contraires, la voie à suivre d’UPS semble centrée sur la réduction des coûts et l’augmentation des prix. La société a déclaré qu’elle ramènerait les dépenses en capital à 5,3 milliards de dollars, en baisse par rapport au plan initial de 5,5 milliards de dollars avec lequel elle avait commencé l’exercice 2022, en se concentrant sur la location plutôt que sur l’achat de certains de ses emplacements. UPS a également augmenté ses tarifs d’expédition de 6,9 ​​% en décembre 2022.

Mais alors qu’UPS essaie de maîtriser les coûts, la question des salaires plus élevés et d’autres investissements dans la main-d’œuvre persiste.

“Quand tu vois quelque chose comme [Tuesday’s earnings] là où il y avait des projections floues, eh bien, ce que vous avez également vu, c’était 8,6 milliards de dollars de dividendes et de rachats », a déclaré Deniz.

“Nos membres savent ce que gagne cette entreprise. Ils connaissent les finances de cette entreprise et ils savent qu’ils sont ce qui fait gagner de l’argent à cette entreprise”, a ajouté Deniz. “Ils veulent leur part de rentabilité.”

Malgré la longue liste de revendications syndicales, Tomé a assuré aux analystes lors de l’appel aux résultats de mardi que l’entreprise et les Teamsters étaient “alignés”.

“Avec quelques modifications à notre contrat existant”, a-t-elle déclaré, “nous pouvons résoudre ce problème.”