UPS et FedEx mobilisent leurs réseaux logistiques

Des personnes âgées de 18 ans et plus en attente d’être vaccinées contre Covid-19 dans un centre de vaccination du terrain de Radha Soami Satsang géré par l’hôpital BLK-Max le 4 mai 2021 à New Delhi, en Inde.

Les entreprises mondiales de logistique UPS et FedEx fournissent une aide essentielle à l’Inde alors que les cas de Covid y ont dépassé 20 millions, dont plus de 222 000 décès.

UPS a annoncé mercredi que sa branche philanthropique, The UPS Foundation, promettait 1 million de dollars d’aide à l’Inde sous forme de financement d’urgence, de transport de marchandises, d’expertise technique et de soutien de ses 1000 employés en Inde.

« Il n’y a rien dans le monde actuellement qui compte plus que de fournir de l’aide à l’Inde pendant cette période tragique », a déclaré le président de la Fondation UPS Nikki Clifton à CNBC. « Fournir une aide humanitaire mondiale en temps de crise est au cœur de notre travail. »

L’Inde compte environ 3,45 millions de cas actifs de Covid, selon les données du ministère de la Santé. Mercredi, l’Inde a signalé 382.315 nouvelles infections quotidiennes, le 14e jour consécutif de nouveaux cas de plus de 300000.

UPS travaille en coordination avec l’UNICEF, CARE International, l’Armée du Salut, Sewa International et d’autres groupes pour expédier et livrer des concentrateurs d’oxygène, des ventilateurs, des nébuliseurs, des fournitures respiratoires, des équipements de protection individuelle, des kits de test Covid et des médicaments antiviraux.

Le transporteur basé à Atlanta a livré lundi plus de 5 000 concentrateurs d’oxygène ainsi que des équipements respiratoires pour les hôpitaux des zones rurales au nord de la plus grande ville du pays, Mumbai. Un concentrateur d’oxygène, tel que décrit par l’Organisation mondiale de la santé, est un appareil qui aspire l’air ambiant et le fait passer à travers une série de filtres, tout comme un réservoir d’oxygène le fournit au patient.

La semaine dernière, FedEx a annoncé un engagement de 4 millions de dollars, y compris un don en espèces, le transport de l’équipement et le soutien de ses 7 000 employés en Inde. La société basée à Memphis, dans le Tennessee, a déjà envoyé une première expédition de 1 000 concentrateurs d’oxygène. Il est en train de transporter plus de 1 800 livres de médicaments et d’EPI grâce à un partenariat avec Direct Relief.

Raj Subramaniam, président et directeur de l’exploitation de FedEx, est apparu mardi sur le « Power Lunch » de CNBC pour discuter des efforts de l’entreprise. « Nous avons travaillé avec l’ambassadeur indien et nous sommes en mesure de déplacer les choses de manière simplifiée en Inde. … Notre travail est de déplacer ces conteneurs d’oxygène et concentrateurs d’oxygène en Inde, et les approvisionnements dans le monde entier. »

«FedEx est dans une position unique pour aider grâce à nos réseaux», a-t-il poursuivi. « Nous volons un jour sur une base régulière quatre [Boeing 777 jets] et un MD 11 en Inde sur trois marchés différents. Cela vient de partout. Il y a une vague de soutien de partout dans le monde, et nous avons une capacité unique d’apporter cela en Inde, c’est donc ce que nous faisons. «

Subramaniam, qui a grandi en Inde, a déclaré que cette mission était profondément personnelle. « J’ai des membres de ma famille et des amis qui ont vraiment été touchés par la crise. Nous faisons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer de ne rien négliger … pour fournir des composants essentiels à l’Inde. »

Une autre société américaine, Amazon, a déclaré que fournissant plus de 5 millions de dollars d’aide en Inde en achetant des équipements médicaux critiques et en les transportant avec sa branche logistique. L’effort, qui a commencé la semaine dernière, consiste à encourager les employés en Inde qui se sont rétablis de Covid à donner du plasma sanguin.