UpRising Cafe organise un brunch drag, mettant fin à une controverse d’un mois – Shaw Local

Cinq semaines et des milliers de messages en ligne après sa première annonce, UpRising Bakery and Cafe a enfin pu organiser un brunch drag dimanche matin.

L’émission, qui était commercialisée comme ouverte à tous les âges, a initialement suscité une litanie de commentaires de colère et de harcèlement en personne en signe de protestation, aboutissant au vandalisme. La police a arrêté un homme d’Alsip pour crime de haine en lien avec le bris de vitres et l’écriture d’épithètes sur le mur à l’intérieur de la boulangerie deux nuits avant la date prévue du brunch.

Le brunch, qui a été reporté à dimanche, a explosé en un reportage national et est devenu un point d’éclair plus large sur les droits LGBTQ et la liberté d’expression, ont déclaré les participants.

L’émission de dimanche a attiré plusieurs dizaines de participants – dont une poignée seulement, au final, étaient des enfants – et l’ambiance autour du café dimanche matin était plutôt tamisée par rapport aux semaines précédentes.

Il n’y avait ni manifestants ni contre-manifestants sur le parking, qui était patrouillé par la police de Lake in the Hills, ainsi que plusieurs bénévoles aidant au café dimanche matin.

“Je n’aime tout simplement pas ce qui se passe”, a déclaré Bernie Hildebrandt de Palatine. “Je suis ici pour soutenir le café, et je pense que c’est génial ce qui se passe.”

Les participants du groupe de dragsters UpRising Bakery and Cafe attendent d’entrer dans la boulangerie le dimanche 7 août 2022. (Dominique Di Palerme)

Au moins un client, James Kimball, a déclaré qu’il était là pour le brunch lui-même et a loué les offres du café et leurs poppers végétaliens en particulier.

“Corinne [Bendel-Sac], le propriétaire, est incroyable », a déclaré Kimball. « Je les accompagne depuis longtemps.

Seuls les invités munis d’un billet étaient autorisés à entrer dans la boulangerie et les médias n’étaient pas autorisés à voir la performance mettant en vedette Jakki Love, Horchata et Boo Boo Kitty.

Bendel-Sac a déclaré que même si elle était “super excitée” et “vraiment reconnaissante” envers les supporters du café, elle souhaitait que l’événement de dimanche se déroule sans tambour ni trompette.

Corinna Bendel-Sac, propriétaire de UpRising Bakery and Cafe, parle aux médias du brunch du dimanche 7 août 2022. (Dominique Di Palerme)

“Nous demandons la confidentialité afin que nous puissions avoir un événement sans incident et que nous puissions continuer à les organiser à l’avenir”, a déclaré Bendel-Sac.

Dans la semaine précédant le spectacle de dragsters reprogrammé, le village de Lake in the Hills a brièvement indiqué qu’il n’autoriserait pas le café à organiser des événements, avant de reculer jeudi.

Le lendemain, le gouverneur démocrate de l’Illinois, JB Pritzker, a visité le café vendredi et a offert son soutien à l’émission et à la communauté LGBTQ.

Un avocat représentant le café qui faisait du bénévolat dimanche, George Kililis, a déclaré que le brunch qui avait lieu était “un excellent résultat” pour le café et la communauté.

Le seul indice de controverse potentielle était une femme capturant des vidéos téléphoniques depuis l’intérieur d’une voiture garée de la foule entrant dans le café, s’approchant brièvement des médias cinématographiques et des bénévoles se tenant à l’extérieur. La femme a refusé de dire pourquoi elle était là.