UpRising Bakery sera autorisé à organiser des événements à l’avenir: ACLU – Shaw Local

Les responsables du village de Lake in the Hills ont accepté d’autoriser UpRising Bakery à continuer d’organiser des événements publics, notamment en reprogrammant le spectacle de dragsters interrompu par un extrémiste violent. Nous sommes heureux que UpRising puisse recommencer à organiser des événements inclusifs et axés sur la communauté.

— ACLU de l’Illinois (@ACLUofIL) 4 août 2022