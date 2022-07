UpRising Bakery n’est pas autorisé à organiser des événements en raison du zonage du village, selon les responsables – Shaw Local

Une semaine après que son magasin a été vandalisé avant un spectacle de dragsters, la boulangerie et le café UpRising de Lake in the Hills se font dire par le village de cesser d’organiser des événements.

Malgré une protection policière renforcée la semaine dernière avant et après le vandalisme du magasin, ainsi que les plans de la police pour surveiller les manifestations potentielles lors du spectacle de dragsters prévu samedi dernier, le village de Lake in the Hills a déclaré samedi dans un communiqué de presse que UpRising n’avait jamais été autorisé à héberger un tel événement en premier lieu.

Plus précisément, l’événement du 23 juillet aurait violé les règlements de zonage du village, indique le communiqué. Le zonage du village interdit les divertissements dans cette zone en raison de sa proximité avec les quartiers résidentiels.

«Le village cherche à administrer les ordonnances et les politiques de zonage de manière équitable, efficace et professionnelle afin de promouvoir et de protéger la santé, la sécurité et le bien-être de la communauté de Lake in the Hills», indique le communiqué.

La propriétaire d’UpRising, Corinna Bendel Sac, dans une vidéo avant la sortie de samedi, a remercié le village pour son soutien, affirmant qu’ils “travaillaient si dur pour maintenir la neutralité et faisaient tout ce qu’ils étaient censés faire de la bonne manière”.

Sac a voulu commencer à organiser des événements pour augmenter les revenus de la boulangerie, indique le communiqué, qualifiant ces revenus d ‘”essentiels”. Les responsables ont déclaré qu’elle était “claire” sur le fait qu’elle souhaitait continuer à proposer de tels événements.

Le village, pour sa part, a également partagé les plaintes d’autres locataires et propriétaires qui occupent de l’espace dans le centre de bande Cedar Ridge Plaza, où UpRising est hébergé, selon le communiqué.

Dans un suivi, le village l’a recontactée pour voir si elle se conformerait au zonage, mais n’a reçu aucune réponse, indique le communiqué. En conséquence, le village a envoyé une lettre.

Sac n’a pas répondu aux demandes immédiates de commentaires sur cette histoire.

Le spectacle de dragsters devait être un événement familial, où les billets pour enfants étaient réduits. Avant cela, il a été critiqué par de nombreux résidents et organisations, Sac et la boulangerie étant harcelés. Il était également prévu que des protestations et des contre-manifestations aient lieu à l’extérieur du magasin au moment de l’événement.

Malgré cela, après que le magasin a été vandalisé vers minuit le samedi 23 juillet, Sac et la boulangerie ont reçu une vague de soutien de la communauté, même ceux qui s’opposent à l’émission ont déclaré que les responsables du vandalisme devraient être « poursuivis dans toute la mesure de la loi ». ” Il a également ouvert aux longues files d’attente le dimanche et le lundi suivants.

L’homme d’Alsip, Joseph Collins, a été accusé d’un crime de haine lié au vandalisme.