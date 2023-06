UpRising Bakery and Cafe à Lake in the Hills ferme – Shaw Local

Après presque un an de protestations, de vandalisme, d’enchevêtrements avec le village de Lake in the Hills à propos du zonage, de publications en colère sur les réseaux sociaux et d’un GoFundMe qui a levé près de 24 000 $, le propriétaire de UpRising Bakery and Cafe a fermé mercredi.

« Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et soutenus », a déclaré Corinna Bendel-Sac, propriétaire du café qui a pris la chaleur de certains membres de la communauté, ainsi que de certaines personnes d’autres États, pour avoir organisé des événements favorables aux LGBTQ, notamment ce qu’elle appelait des brunchs drag pour toute la famille.

« Il a été clairement indiqué que nous étions incapables de bouger comme nous avons essayé de le faire », a-t-elle poursuivi dans un SMS. « Cette réalité, en plus des faibles ventes, était un indicateur clair que ce rêve était terminé et qu’il était temps d’en vivre un nouveau. »

Bendel-Sac a déclaré que l’argent collecté par le GoFundMe a été « utilisé exactement pour ce que nous avons dit », il serait utilisé.

« Nous étions complètement transparents dans la mesure où nous devions la taxe professionnelle et le loyer et faisions face à des fermetures forcées en raison des importants soldes impayés », a-t-elle déclaré.

Le harcèlement s’est intensifié et a atteint les médias internationaux avant un brunch drag pour tous les âges prévu en juillet 2022. Cela a provoqué des manifestants ainsi que du vandalisme du bâtiment la nuit précédant l’événement prévu qui a ensuite été annulé.

Joseph Collins, 25 ans, d’Alsip, fait face à des accusations de crime de haine et de dommages criminels à la propriété en rapport avec le vandalisme.

En plus de briser trois vitrines de magasins et la porte vitrée avec une batte, Collins a peint à la bombe des messages explicites, selon la plainte. Deux de ces messages étaient incendiaires envers les personnes LGBTQ+.