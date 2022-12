UpRising Bakery à Lake in the Hills annule le spectacle de dragsters, citant un bulletin sur le terrorisme – Shaw Local

Quelques jours seulement après l’annulation d’un spectacle de dragsters à Woodstock en raison de menaces sur les réseaux sociaux, UpRising Bakery and Cafe a annoncé qu’il mettait fin à son prochain événement.

La boulangerie Lake in the Hills a cité un bulletin de terrorisme du département américain de la Sécurité intérieure dans un message Facebook annonçant l’annulation de son Slay Belles Holiday Drag Spectacular prévu pour le 17 décembre.

Le département américain de la Sécurité intérieure a publié un bulletin mis à jour sur le système consultatif sur le terrorisme pour les membres de la communauté LGBTQ, ainsi que pour les rassemblements publics, les institutions confessionnelles, les écoles, les minorités raciales et religieuses, les installations gouvernementales, les médias et les opposants idéologiques perçus. Il s’agit du septième avis émis depuis janvier 2021 et remplace le bulletin qui a expiré le 30 novembre.

“Cette décision intervient après des jours de discussion avec nos chers artistes de drag et dans l’observation des menaces croissantes de violence et des manifestations ciblées contre les performances de drag”, a déclaré UpRising dans un message sur Facebook. “Nous aimons notre communauté de dragsters et leurs performances, cependant, nous sommes tous d’accord sur le fait qu’aucune performance ne vaut la vie d’un humain. Je veux être très clair sur le fait que nous ne reculons pas ou ne cédons pas à la haine. »

UpRising Bakery organise périodiquement des événements de drag depuis qu’il a reporté un brunch de drag annulé qui a suscité une litanie de commentaires de colère et de harcèlement en personne en signe de protestation, ainsi que du vandalisme qui a abouti à des accusations de crime de haine contre un homme d’Alsip.

Vendredi, un spectacle de dragsters au Stage Left Cafe de l’Opéra de Woodstock a été annulé après que des plans pour protester contre l’événement aient été publiés sur les réseaux sociaux, a déclaré Betsy Cosgray, responsable des opérations commerciales. C’est la première fois que l’événement est annulé depuis qu’il a commencé en août.

Pour collecter des fonds pour compenser la perte de revenus des artistes et de la boulangerie suite à l’événement, la boulangerie organisera une fête de la fierté samedi, selon la publication sur Facebook.