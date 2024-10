Uprise veut aider les petites entreprises à prendre de meilleures décisions financières

La création de petites entreprises est en hausse aux États-Unis depuis la pandémie. Il existe de nombreux outils technologiques conçus pour aider ces entreprises dans des domaines tels que la paie ou la mise en place de prestations de retraite, mais davantage d’outils ne signifie pas que les petites entreprises savent comment les utiliser pour prendre des décisions intelligentes.

Uprise cherche à changer cela. La startup cherche à servir de conseiller financier à ces petites entreprises. Il s’intègre dans les produits de services financiers que les PME utilisent déjà, comme la société de technologie RH Rippling et la startup fiscale pour PME Carry, et donne aux entreprises des recommandations sur ce qu’elles devraient faire. Par exemple, Uprise pourrait recommander le type de prestations de retraite qu’une entreprise devrait proposer en fonction de sa taille et de son emplacement.

Les recommandations proviennent d’un algorithme d’IA qui examine les informations sur l’entreprise spécifique en plus des points de données collectés auprès des instituts de services financiers à partir desquels la personne accède à Uprise. Nanthakumar Muthusamy, co-fondateur d’Uprise et responsable de l’ingénierie (photo ci-dessus à gauche avec les co-fondatrices Jennifer Chen Riolfi [center] et Chris Goodmacher [right]), a déclaré à TechCrunch que toutes les recommandations de la plateforme étaient examinées par un conseiller financier humain.

« Nous pensons que les humains doivent être informés avant de parler à un client », a déclaré Muthusamy. « Ils aiment aussi parler à un humain plus qu’à une machine. »

Alors qu’Uprise se concentre désormais sur les petites entreprises, le concept original consistait à donner des conseils financiers aux consommateurs. Jessica Chen Riolfi, co-fondatrice et PDG d’Uprise, a déclaré à TechCrunch que l’idée de l’entreprise lui est venue après avoir occupé de nombreux postes dans des sociétés de technologie financière comme Wise et Robinhood, où elle a réalisé que les consommateurs avaient le même problème pour prendre des décisions intelligentes.

Elle a contacté Chris Goodmacher, un membre d’OnDeck qui avait remarqué le même dilemme alors qu’il travaillait dans des sociétés de technologie financière comme JustWorks, et s’est lancée. Muthusamy a rejoint le groupe peu de temps après.

La première itération d’Uprise a été lancée en version bêta privée en 2022 en tant que stratégie de vente directe au consommateur conçue pour les personnes prenant des décisions financières personnelles. Bien que ce produit soit toujours disponible, l’entreprise a décidé de se concentrer sur les petites entreprises lorsqu’elle a réalisé que ses utilisateurs les plus engagés étaient des particuliers, comme des entrepreneurs et des indépendants, cherchant à obtenir des conseils pour eux et leur petite entreprise.

« La finance traditionnelle n’offre pas de solution idéale pour eux », a déclaré Chen Riolfi à propos de ces individus. « Si vous entrez dans une banque traditionnelle, c’est comme si vous alliez ici pour vos besoins professionnels et ici pour vos besoins personnels, et les deux parties ne se parlent pas. Mais cela ne reflète pas la réalité d’un propriétaire de petite entreprise. Les finances de mon entreprise sont mes finances.

L’entreprise s’est tournée vers les petites entreprises et a rapidement commencé à recevoir des demandes entrantes de sociétés de technologie financière concernant l’intégration de leur technologie dans leurs plates-formes. Uprise fonctionne en version bêta depuis 2023 avec cinq clients et est désormais pleinement lancé avec d’autres partenariats en cours.

La société basée à San Francisco vient de lever un tour de table de 3,3 millions de dollars dirigé par Blank Ventures avec la participation de Graham & Walker, Hustle Fund et Dash Fund, entre autres sociétés de capital-risque. Il a également réuni de nombreux investisseurs providentiels du monde de la fintech, dont Dan Macklin, co-fondateur de SoFi, et Eddie Kim, co-fondateur de Gusto.

« Tous les investisseurs qui sont venus connaissent très bien le secteur », a déclaré Chen Riolfi. « Le fil conducteur de tout ce voyage est que nous n’avons pas eu à les convaincre de la nécessité de [for this].»

La société prévoit d’utiliser cet argent pour lancer pleinement le produit et conclure davantage de partenariats.

« Notre vision de ce que signifie le conseil financier intégré est la suivante : si vous êtes propriétaire d’une petite entreprise et que vous disposez d’un dossier d’applications financières, nous souhaitons être intégrés à toutes ces applications », a déclaré Chen Riolfi. « Nous connaissons le contexte et savons ce que vous devriez y faire. »