UPI-PayNow SG Linkage permet aux utilisateurs de recevoir des fonds de Singapour via ces principales applications UPI

Les principales applications UPI telles que BHIM, PhonePe et Paytm sont désormais équipées pour recevoir des fonds rapides et sécurisés de Singapour via la liaison UPI-Pay Now. Cette collaboration transfrontalière transformatrice garantit des transactions instantanées et rentables, bénéficiant à la diaspora indienne.

Les utilisateurs de grandes banques, notamment Axis Bank, DBS Bank India, ICICI Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank et State Bank of India, peuvent également tirer parti de cette fonctionnalité innovante via leurs applications respectives. Davantage de fournisseurs d’applications tierces (TPAP) et de banques telles que Bank of Baroda, Bank of India, Canara Bank, HDFC Bank et d’autres devraient rejoindre ce partenariat, offrant aux utilisateurs un éventail plus large de choix.

Avantages clés:

1. Transactions instantanées :

Les fonds sont transférés en temps réel et atteignent le compte bancaire du destinataire en quelques secondes, offrant une rapidité et une commodité inégalées.

2. Sécurité robuste :

La liaison UPI-PayNow utilise des protocoles de sécurité robustes, garantissant que chaque transaction est sûre et fiable.

3. Rentable :

Les frais de transaction compétitifs rendent ce service idéal pour les envois de fonds petits et fréquents, répondant aux besoins financiers d’une base d’utilisateurs diversifiée.

4. Accessibilité 24h/24 et 7j/7 :

Cette installation fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, offrant aux utilisateurs une commodité et une accessibilité inégalées.

Cette réalisation importante en matière d’interopérabilité est le résultat d’une étroite collaboration entre la Reserve Bank of India (RBI) et l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). L’adoption croissante de l’UPI dans les transactions transfrontalières favorise non seulement l’inclusion et la commodité financières, mais joue également un rôle central dans la propulsion de l’écosystème dynamique des paiements numériques en Inde.

La National Payments Corporation of India (NPCI) a joué un rôle moteur dans la transformation de l’Inde en une économie numérique depuis sa création en 2008. L’infrastructure de paiement robuste de NPCI, comprenant des produits tels que la carte RuPay, IMPS, UPI, BHIM, Aadhaar Enabled Payment System ( AePS), NETC et Bharat BillPay, ont révolutionné le paysage des paiements dans le pays. En mettant l’accent sur l’innovation et la technologie, NPCI continue de travailler à la réalisation de la vision de l’Inde de devenir une société entièrement numérique.

L’Inde, avec une diaspora de plus de 30 millions de personnes, a reçu 87 milliards de dollars d’envois de fonds en 2021. Historiquement, les défis tels que les différences de fuseau horaire, les coûts de conversion élevés, les contrôles de conformité, les retards et l’incertitude étaient endémiques. L’évolution des paiements transfrontaliers en temps réel UPI répond à ces défis en donnant la priorité aux besoins des clients tels que la rentabilité, la conformité, la rapidité et l’interopérabilité.

Mécanismes de liaison UPI-PayNow :

La liaison UPI-PayNow offre aux clients des banques et institutions financières non bancaires (IFN) participantes un moyen pratique, en temps réel, sécurisé et rentable de transférer des fonds au-delà des frontières. Les utilisateurs indiens d’UPI peuvent envoyer de l’argent aux utilisateurs PayNow à Singapour, et vice versa, en utilisant des numéros de mobile ou des adresses de paiement virtuelles (VPA). Ce lien garantit une expérience de transfert de fonds transfrontalier transparente et efficace.

Payez maintenant SG :

PayNow SG, un service de transfert de fonds peer-to-peer à Singapour, améliore l’expérience de transfert de fonds en permettant aux clients d’envoyer et de recevoir des dollars de Singapour instantanément, en utilisant simplement un numéro de mobile ou une adresse de paiement virtuelle (VPA). Cela élimine la nécessité pour l’expéditeur de connaître les coordonnées bancaires du destinataire.

Les clients de ces banques sont bénéficiaires du lien UPI-PayNow SG :

Côté Inde (banques et non-banques) :

La Banque Axis

Banque DBS Inde

Banque ICICI

Banque indienne

Banque indienne d’outre-mer

Banque Nationale de l’Inde

Côté Singapour :

Banque DBS Singapour

Groupe Liquide

Pour comprendre en profondeur le lien UPI-PayNow et connaître ses avantages, visitez le NPCI site web.

