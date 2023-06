UPI atteint un record de 9 milliards de transactions d’une valeur de Rs 14 Lakh Crore en mai

Le nombre de transactions UPI mensuelles a augmenté de plus de 58% en glissement annuel en mai, ce qui en fait le volume et la valeur les plus élevés jamais enregistrés.

Les données montrent que plus de neuf milliards de transactions ont été effectuées, représentant plus de Rs 14 lakh crore.

La valeur mensuelle des transactions pour la même période a augmenté de 43 % par rapport à l’année dernière.

L’interface de paiement unifiée (UPI) de l’Inde est l’un des systèmes de paiement acceptés dans le monde entier et est devenue un mode de paiement fiable depuis son lancement en 2016.

Les données montrent également que le système de paiement indien a traité plus de 83 milliards de transactions au cours de l’exercice 2023, pour un montant de Rs 139 lakh crore. Cela est passé de 38 milliards de transactions au cours de l’exercice 2022, s’élevant à Rs 84 lakh crore.

En février, le gouvernement a donné aux visiteurs en Inde l’accès à UPI pour faire des achats dans le pays. Seuls les visiteurs des pays du G-20 sont autorisés à effectuer des paiements UPI pour commencer, et seuls ceux qui arrivent dans certains aéroports.

L’Inde assurant la présidence du G-20 jusqu’en novembre, des délégués étrangers ont été invités à de multiples événements dans le pays.

Au cours des six dernières années, il y a eu une augmentation massive des transactions UPI.

Les Indiens non résidents (NRI) de 10 pays peuvent accéder aux services UPI pour les transactions sans avoir à dépendre de leur numéro de téléphone indien. Les pays sont Singapour, les États-Unis, l’Australie, le Canada, Hong Kong, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni.