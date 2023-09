UPHS-Marquette accueille un nouveau neurochirurgien | Actualités, Sports, Emplois

Communiqué de presse UP HEALTH SYSTEM

Marquette – UPHS-Marquette est heureuse d’accueillir la neurochirurgienne certifiée Elizabeth Hogan, MD, dans son centre du cerveau et de la colonne vertébrale. Elle offre des soins spécialisés pour de nombreuses affections neurologiques et vertébrales, avec une spécialisation et une formation sur les troubles/traumatismes de la colonne vertébrale chez l’adulte, les tumeurs/traumatismes crâniens et les tumeurs complexes de la base du crâne.

Le Dr Hogan a terminé ses études de premier cycle à l’Université du Texas avant d’obtenir son doctorat en médecine (MD) à la faculté de médecine de l’Université St. George à Grenade. Après ses études de médecine, elle a effectué un internat en chirurgie générale à l’Université de Buffalo, suivi d’une résidence en chirurgie neurologique à l’Université George Washington.

Avant de rejoindre UP Health System, le Dr Hogan a complété une bourse de recherche sur la base du crâne à l’Université du Colorado, où elle a reçu une formation et une expérience exceptionnelles dans la réalisation de neurochirurgies intracrâniennes complexes, en mettant l’accent sur l’application de techniques chirurgicales de la base du crâne aux interventions chirurgicales ordinaires et tumeurs extraordinaires et lésions vasculaires. Au cours de sa formation médicale, elle a reçu le prix Crutchfield-Gage-Thompson de la Neurological Society of the Virginias ; elle a également été reconnue comme lauréate du Abstract Award pour la meilleure technique opératoire par le Congrès des chirurgiens neurologiques.

«Le UP Health System – Marquette Brain and Spine Center est un cabinet bien établi offrant d’excellents soins aux patients, et je suis reconnaissant de rejoindre cette équipe», dit le Dr Hogan. « C’est ma passion de prendre soin de mes patients et de faire tout ce que je peux pour améliorer leur vie. »

L’équipe de neurochirurgie travaille aux côtés de neurologues, neuroradiologues et neuropsychologues pour fournir des services de prévention, de diagnostic, de traitement et de rééducation des blessures et des maladies du cerveau et de la colonne vertébrale.

Le système nerveux central est composé de deux éléments majeurs, le cerveau et la moelle épinière. La face inférieure de la tête d’une personne – ou la base du crâne, où ces deux structures se rencontrent – ​​constitue un réseau complexe comprenant la face inférieure du cerveau, les vaisseaux sanguins et les principaux nerfs. En raison de l’anatomie complexe et de la difficulté d’accès à cette zone du corps, les neurochirurgiens comme le Dr Hogan, experts dans les procédures de la base du crâne, consacrent une formation avancée spécifiquement à l’intervention sur les tumeurs, les lésions et les anévrismes situés à la base du crâne.

« Dr. Les compétences de Hogan constituent un excellent complément à un groupe de spécialistes déjà de classe mondiale », a déclaré Gar Atchison, président du marché, UP Health System, et directeur général, UP Health System – Marquette. « Nous sommes ravis qu’elle ait rejoint notre équipe Cerveau et Colonne Vertébrale afin que nous puissions continuer à être le leader régional des soins neurologiques et étendre davantage d’options de traitement aux patients proches de chez eux.

En dehors du travail, le Dr Hogan aime la famille, les voyages et les activités de plein air. « La péninsule supérieure est une région magnifique avec des gens authentiques, et c’est un privilège d’y vivre désormais », dit-elle.

Le Dr Hogan rejoint les neurochirurgiens Craig Coccia, MD, et Sonia Geschwindt, MD, au centre du cerveau et de la colonne vertébrale du UP Health System – Marquette, situé au 850 W. Baraga Ave., Ste. 31. Elle travaillera principalement à la clinique Marquette, mais se rendra également à Iron Mountain et UP Health System – Portage à Hancock et verra des patients chaque mois.

Pour prendre rendez-vous avec le Dr Hogan, appelez le 906.449.3620 ou apprenez-en plus sur UPHealthSystem.com/brain-and-spine. Pour mieux comprendre la santé actuelle de votre colonne vertébrale, effectuez notre évaluation des risques pour la santé sur https://www.uphealthsystem.com/health-risk-assessment/spine-health.







