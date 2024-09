UPDF : votre éditeur PDF ultime alimenté par l’IA

Alors que l’IA continue de s’intégrer dans notre vie quotidienne et qu’Apple se lance désormais dans le jeu de l’IA avec Apple Intelligence, le besoin d’outils plus intelligents et plus efficaces augmente. Avec autant de données à traiter, en particulier dans les fichiers PDF, il est essentiel de trouver une solution qui vous aide à travailler plus intelligemment et qui s’intègre parfaitement à l’écosystème Apple. Entrer PDFU – l’éditeur PDF alimenté par l’IA conçu pour les utilisateurs Apple. De l’annotation simple aux conversions de cartes mentales, c’est la solution tout-en-un que les utilisateurs Apple attendaient.

Meilleure solution PDF pour iOS, iPadOS et MacOS

UPDF offre de puissantes fonctionnalités d’IA qui facilitent l’édition de PDF sur Mac, iPhone et iPad. Que vous souhaitiez modifier, annoter, convertir ou discuter avec votre PDF, UPDF est là pour simplifier votre flux de travail.

UPDF est plus qu’un simple éditeur PDF. Il est conçu pour vous faciliter la vie, en offrant des outils de qualité professionnelle tout en étant incroyablement convivial. Voici quelques fonctionnalités clés d’UPDF :

Édition et annotation transparentes de PDF

Que vous apportiez de petites modifications ou ajoutiez des notes détaillées, UPDF propose des outils d’édition fluides : modifiez et supprimez le texte, les images et l’URL d’un PDF. Il contient plus de 100 autocollants d’annotation, des outils de dessin réactifs et un crayon réaliste pour plus de précision.

Gestion des pages PDF et conversion de documents sans effort

La disposition visuellement intuitive facilite le glissement et le recadrage en toute transparence. Vous pouvez facilement ajouter, supprimer, faire pivoter, remplacer, extraire, diviser, recadrer et réorganiser les pages PDF !

Conversion de documents PDF de haute qualité

PDF vers Word, Excel, PPT, etc. UPDF garantit que le contenu de la page n’est pas perdu ou omis, avec une restauration très précise des polices, des tailles et des couleurs. La fonction OCR peut également convertir un PDF numérisé en texte modifiable dans n’importe quelle langue.

IA puissante : convertir un PDF en carte mentale

La combinaison de ChatGPT 4.0 avec UPDF AI offre non seulement des fonctionnalités puissantes pour résumer, traduire et expliquer les PDF, mais l’une des fonctionnalités les plus remarquables d’UPDF est sa capacité à convertir, vous permettant de visualiser le contenu et de mieux organiser les idées. Cette fonctionnalité est parfaite pour les étudiants qui s’attaquent à du matériel de lecture dense, les professionnels organisant des recherches ou les créatifs qui réfléchissent à des idées. Il s’agit du premier outil PDF doté de cette fonctionnalité, vous aidant à transformer la surcharge d’informations en informations structurées.

Remplissage et signature de formulaires

UPDF permet aux utilisateurs de remplir et de gérer facilement des formulaires PDF. La fonction de reconnaissance des champs de formulaire rationalise le processus, permettant aux professionnels de créer et de remplir des formulaires avec efficacité. Vous pouvez signer des PDF sur n’importe quel appareil et synchroniser vos modifications de manière transparente.

En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, UPDF propose également une variété d’excellents outils PDF, tels que la compression, la protection par mot de passe, la rédaction, la signature numérique et le traitement par lots de PDF.

L’UPDF face à la concurrence

UPDF offre toutes les fonctionnalités premium de ses concurrents, mais à un quart du prix. Cet outil puissant garantit que les utilisateurs peuvent facilement modifier, annoter, convertir et gérer leurs documents PDF. Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes, UPDF répond aux besoins des particuliers et des entreprises, ce qui en fait un choix idéal pour tous ceux qui cherchent à optimiser leurs flux de travail documentaires sans se ruiner.

Voici pourquoi l’UPDF surpasse les autres :

Rentable : Son prix est inférieur à celui de ses concurrents, mais sans compromettre les fonctionnalités.

: Son prix est inférieur à celui de ses concurrents, mais sans compromettre les fonctionnalités. Interface utilisateur légère et épurée : La conception épurée et intuitive vous permet de naviguer dans votre travail sans distractions.

La conception épurée et intuitive vous permet de naviguer dans votre travail sans distractions. Prise en charge multiplateforme : Un compte fonctionne sur votre Mac, iPhone et iPad. De plus, il prend en charge plusieurs onglets pour effectuer plusieurs tâches comme un pro.

Un compte fonctionne sur votre Mac, iPhone et iPad. De plus, il prend en charge plusieurs onglets pour effectuer plusieurs tâches comme un pro. Stockage cloud massif : Avec jusqu’à 110 Go de stockage cloud, vous pouvez stocker et accéder en toute sécurité à vos fichiers depuis n’importe quel appareil.

Avec jusqu’à 110 Go de stockage cloud, vous pouvez stocker et accéder en toute sécurité à vos fichiers depuis n’importe quel appareil. Support client fiable : Avec un service client 24h/24 et 6j/7, vous aurez toujours de l’aide lorsque vous en aurez besoin.

: Avec un service client 24h/24 et 6j/7, vous aurez toujours de l’aide lorsque vous en aurez besoin. Prêt pour l’entreprise : Besoin de licences pour toute votre équipe ? UPDF propose des licences d’entreprise flexibles avec prise en charge de l’IA.

: Besoin de licences pour toute votre équipe ? UPDF propose des licences d’entreprise flexibles avec prise en charge de l’IA. Intégré à ChatGPT: UPDF est l’un des premiers éditeurs PDF à proposer l’intégration ChatGPT, facilitant ainsi l’édition et l’interaction de documents basées sur l’IA.

Discutez avec l’image : Une autre fonctionnalité révolutionnaire d’UPDF est sa capacité à « discuter » avec les images de vos PDF. Cette fonction ouvre de nouvelles possibilités pour interagir avec le contenu visuel d’une manière que les éditeurs PDF traditionnels ne peuvent tout simplement pas égaler.

Les mises à jour fréquentes maintiennent UPDF à jour et s’améliorent continuellement, vous donnant accès aux dernières fonctionnalités et améliorations de performances.

Fonctionnalités supplémentaires qu’UPDF apporte à la table

UPDF est équipé d’un large éventail de fonctionnalités conçues pour tout type d’utilisateur, des lecteurs PDF occasionnels aux professionnels. Voici quelques-unes des dernières fonctionnalités et mises à jour :

Comparez les PDF: Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs Apple de comparer des documents et de repérer facilement les différences entre les versions.

Signets personnalisables: personnalisez votre expérience PDF en personnalisant l’apparence des signets, notamment la couleur du texte, le gras et l’italique.

Gestion du cloud UPDF: Gérez tous vos fichiers partagés via le cloud d’UPDF pour une expérience transparente.

UPDF offre tout ce dont vous avez besoin pour une gestion PDF de premier plan, garantissant que vous pouvez gérer facilement n’importe quelle tâche liée aux PDF.

Prix ​​et disponibilité

UPDF propose deux plans tarifaires principaux. Le Plan UPDF Pro est un achat unique à 59,99 $ (habituellement 79,99 $), vous donnant un accès complet aux outils d’édition de PDF sur Mac, iOS, Android et Windows. Ce plan comprend 100 Go de stockage cloud pour un accès sécurisé sur plusieurs appareils.

Pour les fonctionnalités d’IA, le Plan d’assistant IA de l’UPDF coûte 69,00 $ par an, avec un essai gratuit de 7 jours. Ce plan débloque des outils basés sur l’IA, tels que discuter avec des PDF, des images et convertir des PDF en cartes mentales, le tout pris en charge sur quatre appareils. Il comprend également 100 Go de stockage cloud et est renouvelé automatiquement chaque année avec la possibilité d’annuler à tout moment.

Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouvel éditeur PDF, UPDF fournit un éditeur PDF puissant et abordable qui exploite les fonctionnalités de l’IA, ce qui en fait un premier choix pour les utilisateurs à la recherche d’une solution complète et multiplateforme pour augmenter la productivité.