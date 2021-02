(Ajoute des citations, des détails)

Par David Brunnstrom

WASHINGTON, 12 février (Reuters) – Les programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord sont une priorité urgente pour les États-Unis et Washington reste attaché à la dénucléarisation du pays, a déclaré vendredi le département d’État américain.

Le manque d’engagement direct de l’administration Biden avec la Corée du Nord ne doit pas être considéré comme une indication que le défi posé par ses programmes d’armement n’était pas une priorité, a déclaré le porte-parole du département Ned Price.

«En fait, c’est vraiment le cas», a-t-il déclaré lors d’un briefing régulier.

La Corée du Nord a continué à faire des progrès dans ses programmes nucléaires et de missiles ces dernières années « ce qui en fait une priorité urgente pour les États-Unis et une priorité que nous nous engageons à traiter avec nos alliés et partenaires », a déclaré Price.

« Et … la prémisse centrale est que nous restons attachés à la dénucléarisation de la Corée du Nord », a-t-il déclaré.

Price a déclaré que le manque d’engagement direct à ce jour était « une fonction de nous assurer que nous avons fait le travail diplomatique, que nous avons été en contact étroit avec nos partenaires et alliés, » visant une approche coordonnée.

L’administration Biden, qui a pris ses fonctions le mois dernier, a déclaré qu’elle procédait à un examen complet de l’inconsultation de la politique de la Corée du Nord avec ses alliés, en particulier la Corée du Sud et le Japon, à la suite de l’engagement sans précédent de l’ancien président Donald Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui n’a pas réussi à convaincre Pyongyang de donner. ses armes nucléaires.

Un rapport confidentiel de l’ONU vu par Reuters lundi a déclaré que la Corée du Nord a développé son programme de missiles nucléaires et balistiques tout au long de 2020 en violation des sanctions internationales, les aidant à financer quelque 300 millions de dollars volés par des cyber-hacks.

Le haut responsable asiatique du président Joe Biden, Kurt Campbell, a déclaré que l’administration devait décider rapidement de la manière d’aborder la Corée du Nord et ne pas répéter un retard de l’ère Obama qui a conduit à des mesures « provocantes » de Pyongyang qui ont empêché l’engagement.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a discuté jeudi de la Corée du Nord avec son homologue sud-coréen, a déclaré que des sanctions supplémentaires pourraient être utilisées en coordination avec les autorités pour pousser la Corée du Nord à se dénucléariser.

Biden a qualifié Kim de « voyou » pendant sa campagne électorale, et a déclaré qu’il ne le rencontrerait que « à la condition qu’il convienne qu’il réduirait sa capacité nucléaire pour y arriver. » (Reportage de David Brunnstrom, Daphne Psaledakis et JonathanLanday Édition par Sonya Hepinstall)