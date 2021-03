UPDATE 1-L’ONU condamne jusqu’à 23 meurtres dans la zone frontalière de l’Iran avec le Pakistan

(Ajoute des détails, l’arrière-plan)

GENÈVE, 5 mars (Reuters) – Au moins une douzaine de personnes et peut-être jusqu’à 23 ont été tuées dans la province iranienne du Sistan-Balouchistan, où les gardiens de la révolution et les forces de sécurité ont utilisé la force meurtrière contre des passeurs de carburant appartenant à des minorités ethniques et des manifestants, ont indiqué les Nations Unies. le vendredi.

L’Iran enquête sur un incident au cours duquel au moins deux Iraniens ont été abattus cette semaine à la frontière avec le Pakistan, et Islamabad a remis le corps de l’une des victimes, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères il y a une semaine.

La fusillade de personnes transportant du carburant à travers la frontière a conduit à des manifestations qui se sont propagées de la ville de Saravan à d’autres régions de la province sud-est du Sistan-Balouchistan, y compris la capitale, Zahedan.

<< La série d'événements violents et de troubles a commencé le 22 février, lorsque les gardiens de la révolution auraient tiré et tué au moins 10 passeurs de carburant, connus sous le nom de sookhtbar, dans le Sistan et la province du Baloutchistan, à la frontière avec le Pakistan, après une confrontation de deux jours. -off déclenché par le corps des gardiens de la révolution islamique bloquant la route de la ville de Saravan », a déclaré le porte-parole des droits de l'homme de l'ONU Rupert Colville lors d'un point de presse à Genève.

Les meurtres ont déclenché des manifestations dans plusieurs villes de la province, au cours desquelles la garde révolutionnaire et les forces de sécurité ont tiré des munitions mortelles sur des manifestants et des passants, a-t-il déclaré.

Colville a déclaré qu’il avait été difficile de vérifier le nombre de morts en raison des perturbations des réseaux locaux de données mobiles, mais certains rapports non confirmés ont estimé que jusqu’à 23 personnes pourraient avoir été tuées.

« Nous appelons les autorités à rétablir immédiatement l’accès à Internet dans les zones qui restent déconnectées », a-t-il déclaré.

La population du Sistan-Balouchistan est majoritairement musulmane sunnite, tandis que la plupart des Iraniens sont chiites. L’Iran a l’un des prix du carburant les plus bas au monde et lutte contre la contrebande vers les pays voisins. (Reportage de Stephanie Nebehay; édité par Emma Farge)