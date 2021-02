UPDATE 1-Les États-Unis ne prévoient pas d’allégement des sanctions, d’autres étapes avant les pourparlers avec l’Iran

(Refonte, ajoute des citations, arrière-plan)

À BORD DE L’AIR FORCE ONE, 19 février (Reuters) – Les États-Unis n’ont pas l’intention d’assouplir les sanctions ou de prendre d’autres mesures telles que la publication d’un décret sur le retour à l’accord Irannucléaire de 2015 avant d’éventuels pourparlers avec l’Iran et les grandes puissances, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki le vendredi.

S’adressant aux journalistes sur Air Force One alors que le président américain JoeBiden s’est envolé pour le Michigan, Psaki a déclaré « qu’il n’y a pas de plan pour prendre des mesures supplémentaires » sur l’Iran avant d’avoir une « conversation diplomatique ».

Les États-Unis ont déclaré jeudi qu’ils étaient prêts à parler à l’Iran du retour des deux pays à un pacte de 2015 visant à empêcher Téhéran d’acquérir des armes nucléaires, que le prédécesseur de Biden, Donald Trump, a abandonné il y a près de trois ans.

Dans le cadre de l’accord, l’Iran a accepté de freiner son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions internationales. Washington a réimposé des sanctions après la démission de Trump, et l’Iran a répondu en violant certaines des limites nucléaires de l’accord.

L’Iran a réagi froidement à l’offre initiale de l’administration Biden, son ministre des Affaires étrangères déclarant que Téhéran « inverserait immédiatement » les actions de son programme nucléaire une fois les sanctions américaines levées.

Lorsqu’on lui a demandé si l’administration Biden envisageait un ordre exécutif pour relancer l’accord, Psaki a noté que l’Union européenne avait lancé l’idée d’une conversation entre l’Iran et les six grandes puissances qui ont conclu l’accord: la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie et les États-Unis.

« Les Européens nous ont invités et … c'est simplement une invitation à avoir une conversation, une conversation diplomatique. Nous n'avons pas besoin d'étapes administratives supplémentaires pour participer à cette conversation », a-t-elle déclaré.