UPDATE 1-G7 se concentrera sur la reconstruction de l’économie mondiale, déclare le Premier ministre britannique Johnson

Le milliardaire Peterffy dit que NY riche en Floride est là pour rester

(Bloomberg) – Le courtier immobilier de Palm Beach Lawrence Moens a gagné combien dans le boom alimenté par Covid? «Au moins 100 millions de dollars», suppose Thomas Peterffy quelques jours après que Moens a vendu une maison pour 122,7 millions de dollars. «Au moins,» ajoute Peterffy, éclatant de rire. «Peut-être qu’il se moquerait du numéro. Il dirait que c’est 200 millions de dollars, idiot, ou 300 millions de dollars. »Se sentir à l’aise de se moquer de Moens (qui a refusé de commenter) n’est qu’un signe du statut d’initié de Peterffy dans cette enclave choyée pour les maîtres de l’univers. Il en va peut-être de même pour sa facilité à inviter un journaliste à déjeuner à Mar-a-Lago, à quelques pas d’un terrain qu’il a acheté pour plus de 20 millions de dollars – vous l’avez deviné – à Moens. La porte principale du club suscite un accueil chaleureux. Bientôt, je suis assis avec le fondateur et président d’origine hongroise d’Interactive Brokers Group dans la salle à manger extérieure. Personne à la piscine, le croquet est au programme du club. Sur une étendue verte de pelouse, l’héliport installé sous la présidence de Donald Trump est en cours de démolition et, comme le souligne Peterffy, des avions volent à nouveau directement au-dessus de leur tête, ponctuant de façon dramatique l’arrivée d’un latte pour lui et d’une part de Trump Chocolate Cake pour moi. Le modèle de vol interrompu pendant la présidence de Trump a repris, a déclaré Peterffy, précisant que ce n’est pas aussi intrusif sur sa propriété.Jouer au golfPeterffy est au milieu d’une réflexion sur ce qu’il appelle la difficulté de trouver des plates-formes pour répandre les idéologies de la libre entreprise, capitalisme et liberté personnelle lorsqu’il aperçoit Brad Parscale marchant vers les quartiers d’habitation de Trump.Parscale était à la tête du numérique pour Trump lors de sa course à la présidence en 2016, et directeur de campagne dans son second. Et donc le moment arrive de se demander quelle est la prochaine étape pour Trump, récemment dépouillé de quelques plates-formes lui-même. « Nous ne savons même pas ce qu’il veut faire », a déclaré Peterffy, qui a donné 250 000 dollars à la campagne de Trump en 2017, et 7 millions de dollars. au fonds de leadership du Sénat du GOP l’année dernière. « Nous espérons le moins possible. » Peterffy, 76 ans, a postulé que Trump, 74 ans, pourrait facilement prendre du recul par rapport aux affaires et à la politique. « Je pense que je suis vraiment unique de travailler encore, mais la plupart des gens ne travaillent pas. à cet âge plus », a déclaré Peterffy, qui vaut 23,7 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index. Mais Trump voudrait-il vraiment prendre sa retraite? «Il peut jouer des heures et des heures de golf», a-t-il répondu. Peterffy a décidé de devenir résident de Floride en 2014, deux jours après que le démocrate Dan Malloy a été réélu pour un second mandat au poste de gouverneur du Connecticut. «J’étais en fait très fou», a déclaré Peterffy, dont la société basée à Greenwich est le plus grand courtier électronique au monde. «J’ai ramassé mon petit sac et j’ai dit:« Je ne vais pas revenir ».« C’est incomparable »Maintenant, il a de la compagnie qui arrive de New York, de Californie et du Midwest. Et ce n’est pas temporaire: «Ils ne reviendront pas», a-t-il dit. «Ils aiment le temps, les écoles, la vie. C’est incomparable. « Lors des dîners auxquels il a assisté le week-end dernier, Peterffy a déclaré que les conversations portaient sur la voie à suivre pour les républicains. » Le problème ici est que le parti républicain est encore moins organisé que le parti démocrate « , a déclaré Peterffy. «L’extrême gauche du parti démocrate, les socialistes démocrates, sont le seul parti politique organisé aux États-Unis que je connaisse. J’ai étudié le marxisme et le léninisme, donc je sais comment cela fonctionne et l’importance d’organiser et d’organiser chaque jour de la semaine. »En ce qui concerne le trading, Peterffy voit également le besoin d’une meilleure organisation, en particulier après la frénésie GameStop qu’il a dit Lire la suite: Peterffy dit que les marchés sont presque cassés pendant GameStop Mayhem Sa solution: exiger que les intérêts à découvert sur les actions soient déclarés quotidiennement, plutôt que deux fois par mois, et que la marge sur les ventes à découvert soit augmentée de 1% pour chaque 1% supplémentaire des actions à découvert. «C’est un simple changement», dit-il. «Jusqu’à présent, ce n’était pas un problème parce que de courtes pressions sont illégales, donc personne ne l’a fait. Mais avec les réseaux sociaux, vous pouvez simplement déposer un commentaire ici et là et assez vite nous sommes dans un mouvement. Il n’y a pas de personne spécifique à organiser que vous pourriez mettre en prison. C’est pourquoi cela se produit. »Peterffy a déclaré que Robinhood Markets, la société de courtage en ligne qui a été un acteur clé dans la préparation de GameStop, et son co-fondateur, Vlad Tenev,« attirent plus d’attention et de blâme des médias qu’ils ne le méritent. » ont 13 millions de comptes, avec une moyenne de 3 000 $ par compte, soit 40 milliards de dollars », a déclaré Peterffy. «Quarante milliards de dollars, c’est bien trop peu pour causer tous les ravages sur les marchés dont ils sont souvent accusés.» Quant à Tenev, «il est fondamentalement un programmeur, il ne comprend pas très bien le métier; c’est évident, d’après ce qu’il a dit sur certaines de ces entrevues », a déclaré Peterffy. « C’est bon, il n’a pas à le faire – à Wall Street, par convention, les PDG sont toujours des vendeurs. » Un porte-parole de Robinhood a refusé de commenter. ne finissez pas par perdre beaucoup d’argent et rester à l’écart des marchés. Les clients, par exemple, doivent passer un test avant de pouvoir échanger des options. Mais la plate-forme a également des fonctionnalités conçues pour attirer des investisseurs actifs et sophistiqués. Peterffy a déclaré avoir appris des options à l’âge de 24 ans, travaillant pour un négociant en argent et en or. et les appels, mais personne ne sait comment les évaluer », a-t-il déclaré. «Si vous pouviez déterminer ce qu’ils valent, nous pourrions gagner de l’argent. Et puis il m’a expliqué ce qu’étaient les put et les appels. C’est tout ce que j’en savais. »Peterffy a fait des simulations sur ordinateur« jusqu’à ce qu’une formule commence à se dessiner », a-t-il déclaré, notant qu’il était arrivé à ce que l’on appelle maintenant le modèle Black-Scholes, du nom de Fischer Black et Myron Scholes. Scholes a remporté le prix Nobel d'économie en 1997. «Les gens me demandent:« Pourquoi a-t-il obtenu un prix Nobel et pas vous? », A déclaré Peterffy. «Je dis souvent: 'Il a reçu le prix Nobel, mais j'ai eu l'argent.'»