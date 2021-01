Upasana Kamineni Konidela, la femme de l’acteur telugu Ram Charan, a reçu le vaccin contre le coronavirus. Elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager des photos de l’hôpital où elle a pris le chaud.

Parallèlement aux images, elle a écrit: «Je me sentais vraiment fière de me faire vacciner. Cet énorme bond en avant dans la direction positive pour faire face au traumatisme de 2020 nous a causé. J’encourage nos collègues de première ligne à se présenter pour prendre le vaccin. S’IL VOUS PLAÎT NE PAS HÉSITER, c’est sûr! Notre gouvernement fait un travail fantastique et en tant que nation, nous devons lutter ensemble contre cette pandémie. Je vis pratiquement à l’hôpital et maintenant c’est mon temple. Restons en sécurité et aidons à guérir notre nation (sic). «

Auparavant, Ram Charan avait été testé positif pour Covid-19 mais s’était rétabli de l’infection.