Upasana Konidela, Ram Charan pour retourner chez les parents de l’acteur avant d’accueillir le bébé ; Voici pourquoi

La vie de Ram Charan et Upasana Konidela sera bientôt remplie de joie double. Le couple puissant de Tollywood compte les jours avant d’accueillir son premier enfant dans le monde. Les rapports suggèrent que la date de livraison d’Upasana est prévue entre le 16 juin et le 22 juin. Alors que la famille Konidela se prépare à accueillir le petit nouveau membre, Upasana a fait une autre révélation. Actuellement, Ram Charan et Upasana vivent loin de leur famille. Mais avant l’arrivée de leur bébé, le couple a décidé de retourner vivre chez les parents de Ram.

Dans une interview avec ETimes, Upasana a révélé que, contrairement aux couples qui choisissent de quitter leur famille, tout en attendant un bébé, elle et Ram Charan emménagent avec la famille de Ram. Citant la raison de la même chose, la future maman a déclaré qu’elle souhaitait que son enfant grandisse avec ses grands-parents, recevant une abondance d’amour et d’attention de leur part.

Upasana Konidela va emménager chez les parents de Ram

« Beaucoup de couples déménagent quand ils ont des enfants, mais nous faisons exactement le contraire. Nous vivons seuls maintenant, mais nous allons revenir avec les parents de Ram », a déclaré Upasana. Elle a en outre ajouté que lorsqu’elle et Ram étaient jeunes, tous deux ont grandi sous la garde de leurs grands-parents. Ils ont joué un rôle essentiel dans leur éducation. Réalisant le pur bonheur de vivre avec des grands-parents, Ram Charan et Upasana ne voulaient pas que leur petit soit privé de cette « joie ».

« Donc, nous avons pris un appel conscient pour revenir avec ses parents et élever l’enfant ensemble », a expliqué Upasana. Elle a ajouté que, puisque son mari et elle étaient tous deux des « professionnels », il était important d’avoir une paire de mains supplémentaires pour le soutien afin de fournir à leur petit une meilleure éducation.

Upasana Konidela sur Ram Charan étant son « go-to man »

Dans la même interaction, Upasana a également fait l’éloge de Ram, l’appelant son « homme de confiance ». Chaque fois qu’elle se sent anxieuse ou nerveuse à l’idée d’avoir un bébé, c’est vers Ram qu’elle se tourne, qui gère la situation calmement. « Je suis sûr que Ram jouera un rôle actif dans la parentalité », a partagé un Upasana confiant.

Upasana Konidela en fin de grossesse

Ram Charan a noué le nœud nuptial avec Upasana le 14 juin 2012. Ils entreront dans la parentalité pour la première fois après près d’une décennie. Plus tôt, Upasana a révélé qu’elle était heureuse d’avoir un bébé au « bon moment », non liée par les pressions sociétales.