Upasana Konidela-Ram Charan arrive à l’hôpital alors que cette dernière est sur le point d’accoucher [Watch]

Upasana Konidela et Ram Charan vont bientôt avoir un bébé n’importe quand maintenant. C’est une période passionnante pour les familles Konidela et Kamineni & Reddy. Les deux hommes ont partagé la bonne nouvelle il y a quelques mois. Et depuis, Upasana et Ram Charan ont fait parler de lui en ville. Ram Charan et Upasana ont maintenant atteint l’hôpital. Et la vidéo devient virale en ligne. Les fans de Ram Charan et Upasana attendaient avec impatience que le couple de célébrités accueille un bébé.

Upasana et Ram Charan arrivent à l’hôpital

Upasana Konidela et Ram Charan sont arrivés à l’hôpital Apollo. Upasana y est vice-président. La future maman a été aperçue en casual. Elle portait un t-shirt et un pantalon rose bébé. Ram Charan avait accompagné Upasana. Il a également été vu dans une chemise à carreaux et un pantalon. Ils étaient accompagnés de plusieurs personnes, il semble qu’il s’agissait de leurs proches ou de personnes de l’hôpital. Ram Charan et Upasana semblent avoir décidé à l’avance de la date de naissance de leur bébé, semble-t-il. La vidéo devient virale dans l’actualité du divertissement en ce moment.

Regardez la vidéo de Ram Charan et Upasana Konidela ici :

Upasana et Ram Charan sur la grossesse

Plus tôt, Upasana Konidela a révélé qu’elle était heureuse de ne pas avoir succombé à la pression d’avoir un enfant peu de temps après son mariage et qu’elle et Ram Charan en aient décidé ensemble. Les deux voulaient être financièrement en sécurité pour élever un enfant ensemble et prenaient leur temps. Bien sûr, il y a eu des discussions sur le patrimoine et la richesse transmis de génération en génération. Mais Upasana et Ram Charan voulaient élever leur bébé par eux-mêmes.

Upasana a révélé qu’elle et Ram Charan avaient décidé qu’elle devait congeler ses œufs pour le moment car ils voulaient tous les deux être financièrement installés et en sécurité. Upasana a également parlé de l’importance d’être conscient des différents canaux pour se payer les soins de santé, affirmant que les soins de santé sont très abordables dans notre pays. Elle a en outre affirmé que son assurance couvrirait son accouchement.

Il a été rapporté plus tôt qu’Upasana et Ram Charan accueilleront leur premier enfant en juillet. Cependant, il semble que le duo ait également décidé à l’avance de la naissance de leur bébé. Si les rapports sont là, bientôt, Ram Charan et Upasana seront maman et papa.