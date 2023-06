Upasana Kamineni partage Ram Charan, la photo de retour de Mega Princess; merci les fans pour l’amour et les bénédictions

Upasana Kamineni et Ram Charan ont enfin ramené leur petite fille à la maison. Oui, quelques jours après être devenus les fiers parents d’une petite fille, Ram Charan et Upasana ont Méga princesse maison. Upasana et RC sont mariés depuis 11 ans. Ils ont décidé d’embrasser la parentalité quand ils se sont tous les deux sentis prêts. Et maintenant, après des années de vie commune, ils sont devenus parents. Upasana a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une photo de la cérémonie de retour de Meha Princess. Upasana a également remercié les fans et les sympathisants pour leurs souhaits.

Upasana Kamineni partage la photo du retour de Mega Princess ; Merci tout le monde

Ram Charan, Upasana Kamineni et leur fille nouveau-née, très populaires en ce moment sous le nom de Mega Princess, ont fait la une des journaux et comment ! C’est en effet l’heure de la fête dans les familles Konidela et Kamineni en ce moment. Et une cérémonie de bienvenue à la maison a été organisée pour le petit, bien sûr. Il y avait des ballons et des fleurs et le cadre était tout pastel et magnifique. Upasana tenait leur fille nouveau-née tandis que Ram Charan était vu tenant Rhyme. Ils étaient tous des sourires pour la caméra. Un beau moment de retour aux sources a été capturé.

Upasana Kamineni exprime le sentiment d’être submergé par tout l’amour et l’accueil chaleureux que chacun a réservé à son petit. « Merci pour tout l’amour et les bénédictions », écrit-elle en partageant le portrait de famille parfait. Son tweet devient viral dans l’actualité du divertissement. Jetez un oeil au tweet d’Upasana ici:

Subjugué par l’accueil chaleureux réservé à notre petit. Merci pour tout l’amour et les bénédictions ??@AlwaysRamCharan pic.twitter.com/9wkgNkibW5 Upasana Konidela (@upasanakonidela) 24 juin 2023

Chiranjeevi, le grand-père a nommé la petite fille Mega Princess

Megastar Chiranjeevi est sur un nuage neuf en devenant grand-père maintenant. Il a surnommé la fille de Ram Charan et Upasana comme Mega Princess. Il l’a comblée de ses bénédictions tout en l’accueillant dans leur famille. Et puisque tout le monde ne l’appelle que Mega Princess. Son nom sera révélé environ 21 jours après sa naissance.

Ram Charan a récemment interagi avec les médias où on lui a demandé à qui Mega Princess ressemble en termes d’apparence et il les a fait plaisir en disant que bien sûr, elle lui ressemblait. Eh bien, l’acteur est super content d’avoir une fille. Ram Charan et Upasana ont déjà décidé de son nom et il a partagé avec les médias qu’ils feront bientôt une annonce.

Ram Charan et Upasana ne se sont pas conformés aux normes sociétales d’avoir un bébé tout de suite après leur mariage. Il y avait des commentaires selon lesquels ils n’avaient pas à s’inquiéter de l’avenir de leur enfant puisqu’ils appartenaient tous les deux à une famille aisée. Cependant, Ram Charan et Upasana étaient déterminés à avoir un enfant alors qu’ils étaient tous les deux financièrement en sécurité.