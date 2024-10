Upasana étend son soutien à Renu Desai

Upasana Konidela a apporté son soutien à l’initiative de Renu Desai visant à protéger et à soigner les animaux dans le besoin. Renu Desai a fait flotter le refuge pour animaux Sri Adya pour protéger et prendre soin des animaux. Upasana a apporté son aide par l’intermédiaire de son animal de compagnie Rhyme, qui a contribué à une ambulance.

Grâce à la contribution d’Upasana, une ambulance a été achetée pour aider au sauvetage et aux soins des animaux. Renu a également encouragé les autres à participer en faisant un don d’au moins Rs. 100 chaque mois, soulignant que les fonds serviront uniquement aux soins des animaux et non aux dépenses personnelles.

Renu Desai s’est rendu sur Instagram et a écrit : « Même si 500 personnes qui me suivent et s’occupent des animaux maintiennent un paiement mensuel de 100 à 200 ₹ à l’ONG, cela aiderait beaucoup avec les factures d’hôpital, et nous pouvons sauvez et traitez de nombreuses autres vies innocentes et sans défense🩵🙏🏼 et il va sans dire que chacune de vos roupies est absolument sûre et utilisée pour les bonnes raisons☺️ »

Après le divorce Pawan Kalyan-Renu Desai, la famille Mega n’a pas rompu ses liens avec Renu. La famille Mega a continué de l’accueillir pour leurs réceptions familiales. Ils sont tous proches des enfants de Renu, Akira et Aadhya. Malgré tout ce qui s’est passé, il est bon de voir des liens sains entre Renu Desai et la famille Mega.

