UPA-3 pourrait être un "Réalité" En 2024 : Kapil Sibal

Le député de Rajya Sabha, Kapil Sibal, a déclaré dimanche qu’un gouvernement UPA-3 arrivant au pouvoir en 2024 est « tout à fait possible » à condition que les partis d’opposition aient un objectif commun, un programme le reflétant et soient prêts à « donner et recevoir » lors de la présentation de candidats. pour affronter le BJP dans les sondages de Lok Sabha.

M. Sibal, une voix éminente de l’opposition et ancien dirigeant du Congrès, a également déclaré qu’au lieu d’un programme minimum commun, les partis de l’opposition devraient parler d’une « nouvelle vision pour l’Inde ».

Ses remarques interviennent quelques jours avant une réunion cruciale des partis de l’opposition, organisée par le ministre en chef du Bihar Nitish Kumar à Patna le 23 juin, où les principaux dirigeants de l’opposition tels que le président du Congrès Mallikarjun Kharge, l’ancien chef de l’AICC Rahul Gandhi, le supremo du TMC Mamata Banerjee, l’organisateur de l’AAP Arvind Kejriwal, entre autres, devrait délibérer sur la voie à suivre pour former une coalition anti-BJP pour les élections de Lok Sabha l’année prochaine.

Dans une interview avec PTI, M. Sibal a déclaré que la victoire du Congrès dans les sondages de l’assemblée du Karnataka était un exemple que le BJP peut être vaincu, mais a mis en garde contre les déclarations radicales pour 2024, affirmant qu’une élection à Lok Sabha se déroule sur des bases complètement différentes.

L’ancien ministre de l’Union a également insisté sur le fait que le combat pour 2024 n’était pas contre le Premier ministre Narendra Modi mais « contre l’idéologie qu’il cherche à perpétuer ».

M. Sibal a déclaré que l’UPA-3 pourrait être une « réalité » en 2024 à condition que les partis d’opposition aient un objectif commun, un programme qui le reflète et qu’ils avancent avec la mentalité qu’il « doit y avoir beaucoup de concessions mutuelles ». .

« Il doit y avoir des concessions mutuelles au moment de la distribution des billets dans les États et les circonscriptions où deux ou plusieurs candidats de partis politiques se disputent le même siège. Une fois ces trois choses convenues, je pense que l’UPA-3 est tout à fait possible », a déclaré M. Sibal à PTI par téléphone depuis New York.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait pratiquement possible de présenter des candidats communs contre le BJP lorsqu’il existe de sérieuses différences dans les rangs de l’opposition, M. Sibal a déclaré que parler de différences était une « exagération », citant que dans de nombreux États, certains partis politiques sont vraiment dominants. .

«Par exemple, le Congrès est la véritable opposition au BJP dans de nombreux États tels que le Rajasthan, l’Uttarakhand, l’Haryana, le Madhya Pradesh et le Chhattisgarh. Dans ces états, il n’y a pas de problème. Parmi les États où il y a des gouvernements d’opposition non membres du Congrès, comme au Bengale occidental, nous savons tous que le Congrès de Trinamool (TMC) est le partenaire dominant. Il y aura très peu de circonscriptions au Bengale occidental où il y aura un quelconque conflit », a-t-il déclaré.

De même, au Tamil Nadu, il n’y aura pas de problème car le Congrès et la Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) se sont battus ensemble à plusieurs reprises sans véritable conflit, a noté M. Sibal.

« Dans un État comme le Telangana, il peut y avoir un problème. Dans l’Andhra Pradesh, il est peu probable qu’il y ait une coalition d’opposition en raison d’une éventuelle compétition à trois impliquant le parti de Jagan (YSRCP), le Congrès et le Parti Telugu Desam (TDP) », a-t-il déclaré.

«A nouveau à Goa, il y aura une compétition directe entre le Congrès et le BJP. Dans l’Uttar Pradesh, la véritable opposition est représentée par le parti Samajwadi. Le Rashtriya Lok Dal et le Congrès seront au mieux des partenaires juniors. Mayawati du BSP ne joue pas au ballon, il n’y a donc aucune possibilité d’alliance car elle a publiquement déclaré qu’elle présenterait des candidats dans toutes les circonscriptions parlementaires. Au Bihar, encore une fois, le Congrès n’a pas de présence réelle. Je ne pense donc pas qu’il y ait de problème sur ce front », a soutenu Sibal.

« Une fois les trois conditionnalités que j’ai proposées remplies, le partage des sièges ne posera plus vraiment de problème », a-t-il déclaré.

M. Sibal a également déclaré que la victoire du Congrès au Karnataka avait apporté « un grand espoir » à l’opposition.

« Mais le fait est que la part des voix du BJP est intacte et cela reflète également qu’ils ont une section importante de soutien. Je pense que le Karnataka est un exemple que le BJP peut être vaincu, mais nous devrions être un peu plus prudents dans arriver à des conclusions de cette nature. Une élection de Lok Sabha se déroule sur des bases complètement différentes », a-t-il déclaré.

M. Sibal a affirmé que les gouvernements UPA I et II ont fourni une bonne stabilité politique. En outre, une véritable croissance s’est produite au cours de ces années, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si les partis d’opposition devaient laisser la question de la direction après les sondages de Lok Sabha ou présenter un candidat conjoint au Premier ministre, il a déclaré qu’il était trop tôt pour parler de ces choses.

« Les parties, lorsqu’elles se réunissent, savent mieux comment avancer. Ce n’est pas quelque chose que je souhaite commenter », a déclaré M. Sibal.

Sur la question de savoir si l’élaboration d’un programme minimum commun devrait être une priorité pour les partis d’opposition, M. Sibal a déclaré : « Parler d’un programme minimum commun est un abus de langage. Ce dont nous devrions parler, c’est d’un agenda alternatif de l’opposition ; une nouvelle vision pour faire avancer l’Inde. Mon pays a besoin d’un changement de paradigme dans la façon dont l’Inde devrait aller de l’avant et d’une nouvelle vision pour l’Inde. Au lieu de parler d’un programme minimum commun, nous devrions parler d’une nouvelle vision pour l’Inde. Concernant les remarques rapportées de Mme Banerjee selon lesquelles le Congrès ne devrait s’attendre à aucune aide dans les sondages de Lok Sabha dans son État tant qu’il est aligné sur l’IPC (M), M. Sibal a déclaré: « Je ne pense pas que je devrais réagir aux déclarations faites par les dirigeants des partis politiques. Les dirigeants se réuniront le 23 juin. Je pense qu’il faudra du temps pour résoudre ces problèmes. Les résoudre ne devrait pas être un problème. Interrogé pour savoir si le Congrès devrait être le centre d’un front anti-BJP, M. Sibal a déclaré qu’il était trop tôt pour parler de ces choses, mais a souligné que le grand vieux parti était le « seul parti national » de l’opposition en plus de l’Aam Aadmi. Parti (AAP), qui, a-t-il noté, avait le statut de parti national mais n’avait aucune empreinte en dehors de quelques États.

« La question de savoir qui devrait prendre la tête, comment cette coalition de partis d’opposition doit aller de l’avant, est quelque chose qui doit être abordé », a-t-il déclaré.

Sur la question de savoir si l’unité de l’opposition progresse dans la bonne direction, M. Sibal a déclaré qu’il était trop tôt pour le dire, mais a ajouté que « le fait que les principaux partis de l’opposition se réunissent le 23 juin reflète la volonté de l’opposition de se réunir pour affronter le Premier ministre Modi. en 2024 ».

M. Sibal, qui était ministre de l’Union sous les gouvernements UPA 1 et UPA 2, a quitté le Congrès en mai de l’année dernière et a été élu au Rajya Sabha en tant que membre indépendant avec le soutien du parti Samajwadi.

Il a récemment lancé la plateforme non électorale « Insaaf », visant à combattre l’injustice.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)