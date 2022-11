UP Yoddhas s’attaque à Maninder dans la dernière seconde pour égaliser 41-41 avec les Bengal Warriors

Les UP Yoddhas ont pris la tête et se sont assis confortablement à 25-15 à la fin de la première mi-temps, mais les Warriors ont mené un combat fougueux en seconde mi-temps et ont pris les devants dans les cinq dernières minutes du match.

Le capitaine du Bengale Maninder Singh était en mesure de donner la victoire à son équipe lorsqu’il a participé à un raid Do or Die dans les dernières secondes du match, mais les Yoddhas l’ont plaqué et ont égalisé le match à 41-41 au Shree Shivchhatrapati Sports. Complexe le mardi.

Pardeep Narwal a montré sa meilleure forme dans les premières minutes du match et a aidé les UP Yoddhas à infliger un ALL OUT à la 4e minute. Les Yoddhas ont continué à faire rage et ont effectué un autre ALL OUT à la 13e minute pour prendre une avance massive à 20-7.

Le capitaine Maninder Singh des Warriors a pris de l’élan et a effectué quelques raids, mais Rohit Tomar a également effectué des raids pour l’équipe UP et a aidé son équipe à rester en tête à 25-15 à la fin de la première mi-temps.

Les Warriors ont joué avec plus de détermination en seconde période et ont infligé un ALL OUT à la 24e minute pour réduire l’écart entre les deux équipes. Peu de temps après, Maninder Singh a effectué un raid et Manoj Gowda s’est attaqué à Pardeep Narwal alors que les Warriors continuaient de réduire leur avance.

Le défenseur Girish Maruti Ernak a également rejoint la fête alors que les Warriors n’étaient en retard que de six points à 26-32. Deepak Hooda a réussi un SUPER RAID à la 30e minute et quelques instants plus tard, les Warriors ont effectué un ALL OUT pour être à portée de main du score de Yoddhas à 33-34.

Les Warriors ont continué sur leur lancée et ont pris les devants à 35-34 à la 36e minute. Par la suite, Maninder Singh a effectué un superbe SUPER RAID à la 38e minute pour aider son équipe à prendre une avance de trois points à 40-37.

Les Warriors détenaient la tête à 41-40 lorsque Maninder a participé à un raid Do or Die. Cependant, les Yoddhas ont taclé le capitaine du Bengale et ont égalisé le match à 41-41.

