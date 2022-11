UP Yoddhas enregistre une victoire palpitante contre les pirates de Patna

UP Yodd a remporté une victoire palpitante 35-33 contre Patna Pirates lors du match numéro 103 de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) au Gachibowli Indoor Stadium samedi.

Le capitaine de UP Yoddhas et le raider vedette Pardeep Narwal ont réalisé un spectacle brillant en accomplissant son septième et le 75e “Super 10” de sa carrière Pro-Kabaddi de la saison lorsqu’il a gagné 15 points de raid du match. Sandeep Narwal, qui a fait ses débuts pour UP Yodd, a également joué un rôle central avec sa performance globale qui lui a non seulement permis de gagner 5 points précieux, mais également de remporter le prix Game Changer of the Match. Pardeep Narwal a remporté le prix du joueur parfait du match pour sa performance exceptionnelle.

UP Yoddhas a remporté le tirage au sort et a décidé de défendre en premier. Patna Pirates a fait couler le premier sang lors du raid d’ouverture, mais UP Yoddhas est revenu en force non seulement pour égaliser le déficit, mais aussi pour prendre les devants dans les 10 premières minutes du match, imposant un All-Out précoce sur Patna Pirates alors que le tableau de bord indiquait 9-2 en la faveur des UP Yoddhas. UP Yoddhas a ensuite tenté de maintenir l’élan, mais Patna Pirates a fait un retour en force avec la première mi-temps se terminant sur une note égale pour les deux équipes alors que le tableau de bord indiquait 15-15.

UP Yoddhas a reproduit le spectacle de la première mi-temps dans les premières minutes de la seconde mi-temps lorsqu’ils ont gagné quelques points rapides grâce à une approche équilibrée aux deux extrémités de l’attaque et de la défense, ce qui les a aidés à infliger un deuxième All-Out aux Pirates de Patna alors que le tableau de bord indiquait 23- 16 favorisant UP Yoddhas. Cependant, Patna Pirates a de nouveau rebondi en infligeant un All-Out sur UP Yoddhas et a réduit l’avance à un seul point avec le tableau de bord indiquant 27-26 toujours en faveur de UP Yoddhas. À seulement 6 minutes de la fin du match, les deux équipes ont choisi de jouer judicieusement, car chacune des équipes a obtenu des points bonus pour maintenir le tableau des scores en mouvement, ce qui a entraîné une compétition au coude à coude entre elles. L’intensité, l’action et le frisson dans les dernières minutes du jeu ont été vus lorsque les scores de niveau ont finalement augmenté en faveur de UP Yoddhas après que leurs défenseurs aient coincé l’attaquant de Patna Pirates dans les dernières secondes, scellant ainsi une victoire palpitante de 35-33 pour UP Yoddhas. .

