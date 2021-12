UP Yoddha quitte sa base pour entrer dans la vie de bulle avant le PKL 8 à Bengaluru

Avant la huitième Ligue Pro Kabaddi, UP Yoddha a décollé dimanche de New Delhi pour entrer dans la bulle bio avant le début de la saison le 22 décembre 2021 à Bengaluru. L’équipe qui comprend les joueurs, le personnel de soutien et la direction a effectué une visite au temple Delhi Aerocity GMR Hanuman à l’aéroport international de New Delhi avant d’embarquer pour son vol pour Bangalore. L’équipe entrerait dans la quarantaine obligatoire de sept jours à son arrivée à Bengaluru, où la ligue effectuerait un test RT-PCR obligatoire sur chaque membre toutes les 72 heures.

L’équipe s’est entretenue avec Kiran Kumar Grandhi, président du groupe GMR avant leur départ. Tout en parlant, Grandhi a souhaité à l’équipe et a déclaré: «Nous sommes fiers de vous lancer dans la saison 8 de la mission. Les quatre dernières saisons ont été un témoignage de notre courage, nous avons toujours atteint les play-offs. La dernière année a été une période éprouvante pour nos fans et il est de notre devoir de nous assurer que nous remboursons leur amour et leur soutien en donnant notre meilleure performance de tous les temps. Le talent et la camaraderie sont évidents dans l’équipe et le travail formidable accompli par l’Académie UP Yoddha BK Kabaddi, en particulier pendant la période difficile de Covid, me rend confiant que nous allons non seulement captiver l’imagination des fans avec notre performance, mais aussi y arriver. la toute fin. Au nom de la famille GMR, je souhaite à toute l’équipe une saison 8 de PKL fantastique et réussie. »

UP Yoddha, dirigé par Nitesh Kumar, qui est également un produit de leur Académie de pointe UP Yoddha BK Kabaddi, est sur le point de lancer sa quatrième saison en rouge et bleu. Kumar a mené l’équipe à la troisième place du 7e PKL et espère conquérir la dernière frontière cette saison avec un nouveau look et une équipe plus forte.

«Je sens enfin que nous sommes de retour en action car nous sommes tous prêts à entrer dans la bulle bio. Cela fait deux ans que nous sommes ici, mais aussi excitant que cela puisse paraître d’être de retour en action, notre soutien à domicile et nos fans vont certainement nous manquer. Cependant, je suis sûr que nos fans nous soutiendront depuis chez eux et avec notre nouvelle équipe et le dernier d’entre nous s’entraînant ensemble, je suis confiant d’avoir notre meilleure campagne cette saison », a déclaré Nitesh, avant de partir pour Bengaluru plus tôt dimanche. .

Les Yoddhas s’alignent avec James Kamweti, Pardeep Narwal, Shrikant Jadav, Surender Gill, Gulveer Singh, Ankit, Sahil Om Prakash et Mohammed Taghi dans des noms bien remplis. Les Yoddhas défendront le fort avec Ashu Singh, Aashish Nagar, Nitesh Kumar, Gaurav Kumar & Sumit ainsi que les polyvalents Gurdeep & Nitin Panwar. L’équipe sera guidée par Jasveer Singh en tant qu’entraîneur-chef et Arjun Singh en tant qu’entraîneur adjoint.

Jasveer Singh, entraîneur-chef, UP Yoddha a ajouté : « Je suis très heureux et confiant de notre préparation pour la huitième édition de la Pro Kabaddi League. Ce sera une saison difficile pour nous, surtout parce que ce sera notre première expérience à l’intérieur de la bio-bulle et sans nos fans, mais la façon dont nous avons le temps de nous entraîner les uns avec les autres dans notre UP Yoddha à la pointe de la technologie BK Kabaddi Academy, je suis convaincu que les garçons ne ménageront aucun effort pour améliorer nos performances de la saison dernière et laisser nos fans fiers et heureux. »

Alors que l’équipe entre dans la bulle bio, le colonel Vinod Bisht, PDG d’UP Yoddha, a adressé ses vœux aux joueurs. «Nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage mémorable à partir d’aujourd’hui. Les sept prochains jours d’auto-isolement suivis de semaines à l’intérieur de la bio-bulle seront non seulement difficiles, mais seront également une expérience pour toute l’équipe, mais c’est pour cela que nous nous sommes entraînés au cours de la dernière année dans notre UP Yoddha BK Kabaddi Academy et moi sommes convaincus que chacun des membres de notre équipe est bien préparé pour le défi à venir. En tant qu’organisation, nous avons toujours été soucieux de la santé mentale et du bien-être et c’est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour innover à l’intérieur de la bulle et veiller à ce que chacun de nos membres soit dans son meilleur état d’esprit et en bonne santé mentale ainsi que physiquement. »

Il a en outre ajouté: «Je tiens également à remercier les organisateurs d’avoir pris de telles mesures pour garantir qu’en aucun cas la santé et la sécurité de toute personne impliquée dans la ligue ne soient compromises. J’espère voir notre équipe briller et rendre nos fans et nous tous heureux et fiers. »

UP Yoddha devrait affronter les champions en titre des Bengal Warriors lors de leur match d’ouverture de la huitième Ligue Pro Kabaddi le 22 décembre 2021. Tous les matchs de la saison se joueraient à huis clos afin de maintenir la sécurité et la santé de tous les membres participants à la ligue contre le coronavirus.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.