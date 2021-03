Une femme originaire de Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, a déposé une plainte auprès du tribunal de la consommation, alléguant que le point de vente d’une chaîne de pizzerias lui avait livré une pizza non végétarienne lui causant une « agonie mentale » et avait exigé une compensation de Rs 1 crore de la chaîne de restaurants. Deepali Tyagi, une résidente de l’UP, qui est pur-végétarienne, a déclaré dans sa pétition que l’action avait gâché ses pratiques religieuses et avait depuis exigé des dommages-intérêts pour cela.

Dans sa pétition, la femme a également déclaré qu’elle était une végétarienne pure en raison de ses « croyances religieuses, de ses enseignements, de ses traditions familiales, de sa propre conscience et de son meilleur choix ».

La pétition indique que le 21 mars 2019, Deepali avait commandé une pizza végétarienne au point de vente près de chez elle à Ghaziabad. En outre, elle a dit que c’était le festival Holi ce jour-là et que la famille avait faim après le festival. Deepali a déclaré que le restaurant n’avait pas réussi à livrer la nourriture dans le délai imparti de 30 minutes, mais elle l’avait ignoré. Mais lorsque la famille a pris une bouchée de la pizza, ils ont réalisé que c’était un plat non végétarien et qu’il y avait de la viande au lieu de champignons comme elle l’avait commandé, a rapporté l’agence de presse ANI.

Le tribunal de la consommation a été informé par l’avocat de Deepali, Farhat Warsi, qu’elle s’était entretenue avec le service client et se plaignait de la négligence «grossière» de livrer une pizza non végétarienne dans une maison de pur végétariens. Quatre jours plus tard, le directeur du district de la pizzeria l’a appelée et lui a proposé de servir gratuitement des pizzas à toute la famille de Deepika. Mais à ce sujet, la plaignante a déclaré que l’incident lui a causé une agonie mentale de longue date et qu’elle devra désormais subir de longs et coûteux rituels religieux toute sa vie. Le responsable a ensuite déclaré que l’affaire serait confiée à l’équipe juridique de la chaîne.

Deepali a allégué que la chaîne de restaurants avait une approche «très décontractée» en la matière et que son offre de servir gratuitement de la pizza était une «moquerie et une insulte à la situation sociale et financière» du plaignant.

«Le comportement négligent de la partie adverse a contaminé le corps du plaignant avec de la nourriture mélangée à de la viande animale qui a été acquise en tuant et en coupant court à la vie donnée par Dieu à tout animal. Dans sa croyance religieuse, tuer n’importe quel animal et manger sa viande est un «paap» (péché). La partie adverse a un plaignant impliqué à tort dans ce péché de manger de la viande animale. Ils ont blessé son âme en lui donnant une agonie mentale toute sa vie. Ils ont ravagé sa croyance religieuse », indique sa pétition.

Deepali a également exhorté dans son plaidoyer que le magasin de pizza soit obligé de lui verser une indemnité pour le harcèlement mental et les difficultés financières qu’ils ont causés. Le magasin de pizza a été invité à déposer une réponse à la plainte de la femme et la prochaine audience a été fixée au 17 mars.

(Avec des entrées d’ANI)