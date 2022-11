UP vs PUN Dream11 Team Prediction: UP Yoddhas vs Puneri Paltan Check Captain, Vice-Captain et Probable Playing XIs pour le match PKL 2022-23 UP vs PUN de vendredi, 4 novembre, Complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati à Balewadi, Pune 21h30 IST

Puneri Paltan n’a pas pu démarrer la neuvième saison de la Pro Kabaddi League de manière convaincante après avoir échoué à enregistrer une victoire lors de ses trois premiers matchs. Cependant, l’équipe a scénarisé un retour retentissant pour remporter ses quatre prochains matchs au trot.

Lors de leur prochain match de Pro Kabaddi League vendredi, Puneri Paltan affrontera une équipe UP Yoddhas épuisée. Le match entre UP Yoddhas et Puneri Paltan se jouera au complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati à Balewadi, Pune.

Les deux équipes se sont affrontées plus tôt cette année en février et UP Yoddhas était sorti vainqueur de ce concours par une marge convaincante de 42-31.

Puneri Paltan occupe actuellement la deuxième place du classement de la Pro Kabaddi League, avec 32 points à son actif.

UP Yoddhas, d’autre part, n’a pas été assez constant dans la Pro Kabaddi League de cette saison. Les UP Yoddhas, huitièmes, n’ont réussi à remporter que quatre victoires après avoir disputé huit matchs. UP Yoddhas entre dans le match après avoir battu les Telugu Titans 43-24.

Avant le match de Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et Puneri Paltan, voici tout ce que vous devez savoir :

UP vs PUN Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match UP Yoddhas vs Puneri Paltan PKL.

UP vs PUN Diffusion en direct

Le match PKL entre UP Yoddhas et Puneri Paltan sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match UP vs PUN

Le match UP vs PUN PKL se jouera au complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati à Balewadi, Pune, le vendredi 4 novembre à 21h30 IST.

Prédiction de l’équipe UP vs PUN Dream11

Capitaine : Pardeep Narwal

Vice-capitaine : Surender Gill

Suggestion de jeu XI pour UP vs PUN Dream11 Fantasy Kabaddi :

Défenseurs : Abinash Nadarajan, Sanket Sawant, Sombir

Polyvalents : Gurdeep, Mohammad Nabibakhsh

Raiders : Pardeep Narwal, Surender Gill

UP Yoddhas vs Puneri Paltan Composition de départ possible :

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Pardeep Narwal, Abozar Mighani, Ashu Singh, Surender Gill, Gurdeep, Nitesh Kumar, Sumit

Formation de départ prévue pour Puneri Paltan : Mohammad Nabibakhsh, Abinash Nadarajan, Sanket Sawant, Akash Shinde, Mohit Goyat, Sombir, Fazel Atrachali

