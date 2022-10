UP vs DEL Dream11 Team Prediction: UP Yoddhas vs Dabang Delhi KC Check Captain, Vice-Captain et Probable Playing XIs pour le PKL 2022-23 de mercredi, 12 octobre, Bengaluru 20h30 IST

UP vs DEL Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match PKL 2022-23 de mercredi entre UP Yoddhas et Dabang Delhi KC: Dabang Delhi KC n’aurait pas pu demander un meilleur départ pour sa défense du titre de la Pro Kabaddi League. Avec 10 points en deux matches, Delhi occupe actuellement la première place du tableau des points. Lors de leur prochain match, Delhi affrontera mercredi UP Yoddhas, quatrième. Le match entre UP et Delhi se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bangalore.

Delhi, lors de son premier match de la saison, avait remporté une confortable victoire 41-27 contre U Mumba. Les champions en titre ont poursuivi leur formidable match lors de la rencontre suivante et ont confortablement surclassé les Giants du Gujarat 53-33.

UP, quant à lui, a remporté une victoire acharnée 32-34 contre les Jaipur Pink Panthers lors de leur premier match de la neuvième saison de la Pro Kabaddi League. Cependant, leurs progrès ont fait face à une énorme secousse lors du match suivant après que l’UP ait dû concéder une défaite 30-23 contre U Mumba dans une affaire à sens unique.

UP, avec six points en deux matchs, occupe la quatrième place du tableau des points de la Pro Kabaddi League.

Avant le match de mercredi de la Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et Dabang Delhi KC; voici tout ce que vous devez savoir :

UP contre DEL Telecast

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match UP Yoddhas contre Dabang Delhi KC Pro Kabaddi League.

UP vs DEL Diffusion en direct

Le match de la Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et Dabang Delhi KC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match UP vs DEL

Le match UP vs DEL Pro Kabaddi League se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bangalore le mercredi 12 octobre à 20h30 IST.

Prédiction de l’équipe UP vs DEL Dream11

Capitaine : Pardeep Narwal

Vice-capitaine : Manjeet

Suggestion de jeu XI pour UP vs DEL Dream11 Fantasy Kabaddi :

Défenseurs : Ravi Kumar, Sandeep Dhull, Sumit

Polyvalents : Ashu Malik

Raiders: Manjeet, Pardeep Narwal, Surender Gill

UP Yoddhas contre Dabang Delhi KC Composition de départ possible :

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Pardeep Narwal, Ashu Singh, Shubham Kumar, Surender Gill, Durgesh Kumar, Nitesh Kumar, Sumit

Dabang Delhi KC Composition de départ prévue : Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Sandeep Dhull

