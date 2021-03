L’Inde est un espace sans fin pour l’exploration alimentaire. Et quand il s’agit de délices de la rue, c’est dans ce pays qu’il faut se retrouver. Des plus bizarres aux plus excentriques, les rues regorgent de recettes culinaires qui vous amuseront et en redemanderont. Du dosa volant de Mumbai au Matar Paneer de Baba Ka Dhaba, ces articles ne manqueront pas de vous mettre l’eau à la bouche.

