UP Teen voulait faire une bobine avec un train en arrière-plan, frappé par celui-ci

Un garçon de 16 ans nommé Farhan, qui essayait de filmer une bobine Instagram, est décédé à Barabanki, dans l’Uttar Pradesh. Une vidéo de l’accident a été capturée sur les téléphones portables de son ami et a fait surface sur les réseaux sociaux.

L’adolescent essayait de capturer le train à grande vitesse en arrière-plan de sa bobine. Cependant, la cascade a mal tourné et il a été heurté par un train à grande vitesse.

Dans la vidéo choquante partagée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir le train heurter le garçon et le lancer dans les airs. Il s’écrase alors sur le côté.

L’accident s’est produit sur la voie ferrée sous le poste de police de Jahangirabad. La police a envoyé le corps pour une autopsie et a ouvert une enquête.

Plus tôt cette année, un homme de 20 ans est mort alors qu’il tournait pour une bobine Instagram avec ses amis dans une université du district de Bilaspur, dans le Chhattisgarh.

L’incident, qui a eu lieu au Government Science College de la ville de Bilaspur, a été filmé par les amis de la victime sur leurs téléphones portables. Dans la vidéo, on voit Sao sauter sur la dalle de la fenêtre et on l’entend dire : « Si je saute d’ici à là (une autre fenêtre), je ne pourrai pas revenir. » À cela, on entend son ami dire : « Vous (reviendrez). Je fais une vidéo. »

En juillet, un homme a glissé et est tombé dans une cascade avant d’être emporté par le courant alors qu’il filmait une vidéo Instagram dans le district d’Udupi, frappé par la pluie, au Karnataka. L’incident, filmé par l’ami de l’homme, a eu lieu aux cascades d’Arasinagundi, situées à seulement 6 km du village de Kollur.