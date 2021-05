UP Sibling Duo transforme la voiture en salle d’isolement pour maman positive Covid-19, gagnez le combat après 10 jours

Dans une histoire de courage et de résilience impressionnants au milieu de la pandémie qui fait rage, un duo frère-sœur a conduit à 240 kilomètres de chez lui avec leur mère et est resté dans le parking de l’hôpital pendant 10 jours après que ce dernier, qui avait besoin de dialyse, ait contracté Covid-19. La mère s’est finalement rétablie après 10 jours et a été renvoyée. Les résidents de Lakhimpuri-Kheri de l’Uttar Pradesh, le frère et la sœur, Payal (25) et son frère Akash Singh (23) ont conduit avec leur mère Parul (45) pour son traitement de dialyse à Lucknow le 20 avril et devaient retourner à Lakhimpur le le même jour, mais après que leur mère eut développé de la fièvre, l’hôpital a demandé un rapport de test RT-PCR.

Mais la famille a dû passer la nuit à l’intérieur de la voiture et dans le parking de l’hôpital car il n’y avait pas d’autre option car leur mère était une patiente présumée de Covid-19. Le duo a acheté de la nourriture dans des restaurants locaux et s’est débrouillé. Le lendemain, après que le rapport de leur mère se soit révélé positif, l’hôpital a refusé de préformer la dialyse.La famille a donc cherché un hôpital privé qui a accepté de faire la dialyse, mais lorsque les niveaux d’oxygène de leur mère ont chuté, l’hôpital a refusé, TOI a rapporté.

Le duo a déclaré qu’ils avaient fouillé partout mais qu’il n’y avait pas de lit à oxygène à l’hôpital et que les frères et sœurs ont réussi à obtenir 5 petites bidons d’oxygène qui ont duré quelques minutes. C’était le 22 avril et la famille est restée de nouveau dans la voiture, espérant que son état s’améliorait et que la dialyse de Parul avait également été effectuée lorsque ses niveaux d’oxygène se sont améliorés.

Faisant allonger leur mère sur le ventre pour un meilleur flux d’oxygène, les frères et sœurs ont réussi cette nuit-là à nouveau dans la voiture et le 23 avril, leur père est arrivé avec une bouteille d’oxygène dans une voiture de location. Le duo a renvoyé leur père à la maison pour le garder en sécurité et Parul a été mis sous oxygène dans la voiture. Cependant, aucun lit n’a été retrouvé le 23 avril non plus, obligeant le trio à rester à nouveau dans la voiture. Enfin, le 24 avril, les frères et sœurs ont pu retrouver un lit pour leur mère à l’Institut Ram Manohar Lohia des sciences médicales (RMLIMS) et après avoir suivi un traitement, ils ont obtenu leur congé le 30 avril.

Cependant, ce n’était pas seulement la mère. Akash a également contracté des symptômes bénins du virus et les frères et sœurs avaient juste des masques et des gants pour se protéger. ils ont acheté des médicaments et pendant ce temps, alors qu’Akash était isolé dans la voiture, Payal s’est occupé de tout le reste. Le duo a déclaré qu’ils avaient 12 000 Rs avec eux-mêmes et que leur père a également transféré plus d’argent plus tard, car ils ont continué à rester dans la voiture pendant près de 10 jours.

Pendant tout ce temps, ils ont utilisé des toilettes publiques et des sièges désinfectés avec du désinfectant et des sprays.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici