UP Shopkeeper offre des gâteaux gratuits aux orphelins, son gentil geste gagne Internet

Aller au restaurant, commander de la nourriture et grignoter des mets délicats sont des luxes que de nombreuses personnes frappées par la pauvreté ne peuvent pas se permettre. En plus d’être maltraités, ils ne peuvent souvent pas organiser de repas deux fois par jour. Cependant, le propriétaire d’une confiserie de l’Uttar Pradesh a prouvé son empathie en distribuant des gâteaux gratuits aux orphelins. Une photo de son gentil geste est devenue virale sur Internet.

Awanish Sharan, agent du Chhattisgarh Cadre IAS, a récemment partagé une photo réconfortante d’une confiserie sur Twitter et a écrit : « Amour et respect pour le propriétaire du magasin ».

Amour et respect pour le propriétaire du magasin.❤️ pic.twitter.com/aNcSfttPrV — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 12 août 2022

La photo montre des gâteaux, des brioches et des chocolats conservés dans une vitrine en verre. Ce qui a attiré l’attention des internautes, c’est un morceau de papier collé sur la vitrine en verre. Sur le papier, il était écrit : « Gratuit. Libre. Libre. Les enfants âgés de 0 à 14 ans, qui n’ont ni mère ni père, peuvent obtenir des gâteaux gratuits. »

La photo a conquis le cœur de milliers d’utilisateurs sur Twitter. L’image virale est largement diffusée sur les réseaux sociaux. Selon Sharan, le nom du magasin est Kanak Sweets et il est situé dans la ville de Deoria, dans l’Uttar Pradesh.

Les internautes ont loué la décision désintéressée du propriétaire du magasin de prendre la responsabilité de nourrir les pauvres orphelins. Un utilisateur a qualifié le vendeur d'”inspiration”. « Les personnes positives trouvent des choses positives tout autour. Vous en êtes un exemple vivant. Merci d’être une source d’inspiration pour nous », a tweeté l’utilisateur.

Les personnes positives trouvent des choses positives tout autour. Vous en êtes un exemple vivant. Merci d’être une source d’inspiration pour nous. – Naveen Kumar (@nvnbhanwala) 13 août 2022

Un autre utilisateur a fait l’éloge du propriétaire du magasin et a écrit: “De petits pas de gentillesse et d’empathie conduisent à répandre tant de bien dans le monde.”

De petits pas de gentillesse et d’empathie conduisent à répandre tant de bien dans le monde.💕💕 – Manu Gulati (@ManuGulati11) 12 août 2022

Ce n’est pas le premier acte de gentillesse dont on est témoin. Plus tôt, une femme de Coimbatore, Tamil Nadu, qui tient un stand dans la ville, a distribué des biryani gratuits aux pauvres et aux nécessiteux.

