Les enfants sont une joie d’interagir avec. Et, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux vient de le prouver. Un enfant, de l’Uttar Pradesh, a récité les noms de tous les districts de l’État en un seul souffle, également par ordre alphabétique, selon un tweet partagé par le correspondant d’Aaj Tak, Shubhankar Mishra.

La jeune fille, qui serait originaire du district de Deoria dans l’Uttar Pradesh, a récité les noms de tous les districts de l’État en un peu moins de 38 secondes. Si vous ne le croyez pas, voyez par vous-même ici.

La petite n’a pas du tout trébuché sur ses mots dans la vidéo virale et a tenu bon avec confiance. Elle a même récité le tableau de 21 avec finesse et est apparue comme si elle avait des tonnes de pratique auparavant. Selon un rapport d’Aaj Tak, Ankita est une élève de l’école primaire Adarsh, Sadar Block. Son directeur, Shatrughan Mani, a déclaré au média que l’enfant a toujours été brillant et participe régulièrement à des compétitions organisées à l’école.

Le directeur a également mentionné à la publication que tous les enfants peuvent atteindre l’excellence académique s’ils sont correctement soutenus par leurs parents. Il a ajouté qu’il est le seul enseignant de l’école qu’Ankita étudie et qu’il est parfois aidé par un Shikshamitra, qui néglige d’autres travaux gouvernementaux dans la région.

Les internautes se sont immédiatement rendus sur Twitter et ont apprécié les talents de la petite fille. Plusieurs ont commenté la ténacité et la volonté d’apprendre d’Ankita. Un utilisateur a dit: “Fille pointue et intelligente”.

Un autre a déclaré : « Cette petite fille a reçu les bons enseignements de sa maison. Elle continuera et rendra sa famille très fière.

