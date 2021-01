Les films décrivant des problèmes sociaux façonnent souvent notre compréhension de manière significative. Le cinéma peut souvent influencer ceux qui ont un esprit impressionnable pour reproduire ce qu’ils voient à l’écran.

La police de l’Uttar Pradesh a utilisé l’engouement pour les films de Bollywood afin d’enseigner aux gens le consentement. Dans une vidéo qui combine deux clips de la star de Juhi Chawla et Shah Rukh Khan en 1993 Darr et Amitabh Bachchan et Taapsee Pannu 2016 film Rose, UP Police a tenté d’affirmer l’importance du consentement.

Le premier clip est de Darr ‘chanson de s Jaadu Teri Nazar avec Juhi. Les paroles de la chanson disent Tu ha kar ya na kar, tu hai meri Kiran [Whether you say yes or no, you are mine, Kiran]. Après cela, la vidéo montre Amitabh debout dans la salle d’audience et disant le célèbre dialogue de Pink, ‘Non signifie non».

Vers la fin, UP Police donne le message que lorsque Kiran dit non, cela signifie non. Le service de police a également partagé les numéros 112 et 1090 où les femmes peuvent signaler des avances non désirées.

Réalisé par Yash Chopra, Darr était l’histoire d’un harceleur qui harcèle une femme et son fiancé et tente même de l’assassiner. Des années après la sortie du film, il a été critiqué pour glorifier le harcèlement. D’autre part, Pink est l’un des films centrés sur les femmes réalisés ces derniers temps qui plonge dans les nombreuses nuances de l’idée de consentement.

Les utilisateurs de Twitter apprécient la manière unique adoptée par UP Police pour sensibiliser le public au consentement. Une utilisateur nommée Urmi a déclaré qu’elle souhaitait que cet effort soit fait plus tôt. Elle a ajouté que le film Darr qui glorifiait les harceleurs n’aurait pas du tout dû être tourné.

Félicitations 👏👏👏 En tant que femme, j’aurais aimé que cet effort soit fait plus tôt, bon usage d’un film de trash. IMO, ce film qui glorifiait les harceleurs et les tueurs obsédés, n’aurait jamais dû être fait du tout. – Urmi (@ urmisgr8) 28 janvier 2021

Un utilisateur nommé Ruchi Pandey a déclaré que UP Police faisait preuve de créativité tandis qu’Uday Yadav les qualifiait de « divertissants ».

UP Police devient créative !! 🎉🎉 – Ruchi Pandey (@ Ruchi4Tweets) 28 janvier 2021

Sarvesh Srivastava, un utilisateur de Twitter, a déclaré qu’il appréciait UP Police pour avoir utilisé des idées innovantes afin de donner une leçon de morale.

Cependant, en citant la vidéo, un utilisateur nommé Vinay Verma a remis en question le taux de criminalité dans l’État. Il a également déclaré que ce nouveau message de la police de l’UP lui donne l’espoir qu’ils feront mieux.

Qualifiant le style «publicitaire» d’UP Police d’intéressant, un utilisateur nommé Prahasini a déclaré: «Continuez comme ça.»

Je trouve le style publicitaire de UP police assez intéressant … continuez comme ça👍🏻 – Prahasini (प्रहासिनी) (@ logicbrain23) 28 janvier 2021

Récemment, le compte Twitter du département de police de l’État a partagé un autre montage vidéo du film Sholay de 1975 pour mettre en garde les gens de l’État contre les crachats en public.

Leur tweet était devenu viral et de nombreux utilisateurs avaient répondu avec leurs propres mèmes dans la section commentaires.