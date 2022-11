UP Man transforme une maison de 3 étages en ferme biologique et gagne Rs 70 Lakh par an

L’histoire inspirante d’un homme de l’UP qui gagne 70 000 000 Rs rien qu’en cultivant des légumes est devenue virale sur Internet. La vidéo a également attiré l’attention de l’ancien directeur exécutif du PNUE, Erik Solheim, qui a retweeté la vidéo qui a capturé le voyage de l’homme. La vidéo montre Ramveer Singh de Bareilly, Uttar Pradesh, cultivant des légumes dans sa maison de trois étages sans utiliser de terre ni de produits chimiques. Il cultive des fraises, du chou-fleur, du doigt de dame et de nombreux autres fruits et légumes. Sa maison de trois étages compte également plus de 10 000 plantes.

Ramveer possède également une société appelée Vimpa Organic and Hydroponics, qui génère Rs 70 lakh de revenus par an. La vidéo a également révélé qu’il avait converti sa maison en ferme en utilisant la culture hydroponique. La technique ne nécessite pas de terre et permet d’économiser jusqu’à 90% d’eau. Ramveer a même aidé d’autres personnes à installer le système. Parallèlement à cette vidéo, la légende disait également : « WOW ! Cet homme de l’UP, en Inde, gagne 70 lakhs en cultivant des légumes dans une maison de trois étages sans terre ni produits chimiques ».

Regardez la vidéo inspirante ci-dessous :

WOW! Cet homme d’UP, Inde 🇮🇳 gagne 70 lakhs en cultivant des légumes dans une maison de 3 étages sans terre ni produits chimiques. pic.twitter.com/McxgrTvLid – Erik Solheim (@ErikSolheim) 3 novembre 2022

La vidéo a été partagée le 3 novembre et a reçu plus de 1,1 million de vues à ce jour. L’un des utilisateurs a écrit : « Incroyable… Tellement innovant et inspirant ». Exprimant son enthousiasme, un autre utilisateur a écrit : « Oh mon dieu… si fier de voir ça. Cela vient de ma propre ville natale, Bareilly et mes frères ont visité cet endroit il y a à peine 6 jours ». “C’est incroyable de voir comment les gens utilisent l’espace”, a écrit un autre. Plusieurs utilisateurs ont également commenté avec des émoticônes de félicitations.

Oh mon dieu.. si fier de voir ça.. de ma propre ville natale @Bareilly .. et mes frères ont visité cet endroit il y a seulement 6 jours — La Terre pleure (@earthhiscrying) 3 novembre 2022

C’est incroyable de voir comment les gens utilisent l’espace – Ajay Singh Rawat (@ajsinghrawat) 3 novembre 2022

Nous sommes fiers de lui et le félicitons pour sa grande réussite. — Athimoolam IAS (R) (@athimoolamias) 3 novembre 2022

Incroyable et tellement innovant 👌… — salut_itsutkarsh (@Utkarsh83171125) 3 novembre 2022

Lors d’une interview avec The Better India, Ramveer Singh a révélé comment il a commencé ce voyage et la raison derrière cela. Tout a commencé lorsque l’oncle de l’ami de Ramveer Singh a reçu un diagnostic de cancer en 2009. Après avoir mené des recherches approfondies, il a découvert que le cancer était causé par un légume chargé de produits chimiques. Il a d’abord été terrifié, mais il a décidé de protéger sa famille de tels dangers.

L’ancien journaliste à temps plein a décidé de quitter son emploi et de consacrer son temps à la culture de légumes biologiques sur sa terre ancestrale. Il a révélé que la ferme est à 40 kilomètres de Bareilly et qu’il s’y rend pour cultiver des légumes et augmenter la production sur les terres.

Les passants ont été surpris par sa ferme impressionnante et unique, qui était couverte de légumes qui pendaient sur les côtés.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici